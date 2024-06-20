https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954190124.html

Глава Еврокомиссии пообещала "жесткий" 14-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии пообещала "жесткий" 14-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024

Глава Еврокомиссии пообещала "жесткий" 14-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против РФ будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:41

2024-06-20T11:41

2024-06-20T14:02

экономика

еврокомиссия

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против РФ будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений."Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом", - написала фон дер Ляйен в сети X.По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, санкции в отношении россии