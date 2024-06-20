https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html

Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита

Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита - РИА Новости, 20.06.2024

Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:58

2024-06-20T00:58

2024-06-20T11:56

в мире

украина

турция

швейцария

владимир путин

дмитрий песков

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954189289_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2bec4110cd70160642eccafaf1b7ac53.jpg

АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х. Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат есть в списке подписавших документ. "Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности", — говорится в заявлении Кечели."Что касается утверждений о том, что название Греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию, принятую по итогам саммита и представленную общественности, то были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины. С другой стороны, очевидно, что в нашей государственной политике не произошло никаких изменений в отношении позиции Греческого Патриархата", — отметил он. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

украина

турция

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс