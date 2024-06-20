https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html
Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита
Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита - РИА Новости, 20.06.2024
Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита
Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:58
2024-06-20T00:58
2024-06-20T11:56
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х. Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат есть в списке подписавших документ. "Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности", — говорится в заявлении Кечели."Что касается утверждений о том, что название Греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию, принятую по итогам саммита и представленную общественности, то были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины. С другой стороны, очевидно, что в нашей государственной политике не произошло никаких изменений в отношении позиции Греческого Патриархата", — отметил он. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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в мире, украина, турция, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс
В мире, Украина, Турция, Швейцария, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС
Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита
Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости.
Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х
.
Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат есть в списке подписавших документ.
"Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности", — говорится в заявлении Кечели.
"Что касается утверждений о том, что название Греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию, принятую по итогам саммита и представленную общественности, то были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины. С другой стороны, очевидно, что в нашей государственной политике не произошло никаких изменений в отношении позиции Греческого Патриархата", — отметил он.
Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву
контроль над Запорожской АЭС
, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям
, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Президент России Владимир Путин
ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.