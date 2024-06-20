https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html
Более 400 экспортеров Санкт-Петербурга получили поддержку РЭЦ с начала года
Более 400 экспортеров Санкт-Петербурга получили поддержку РЭЦ с начала года - РИА Новости, 20.06.2024
Более 400 экспортеров Санкт-Петербурга получили поддержку РЭЦ с начала года
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года поддержал более 400 экспортеров Санкт-Петербурга, при этом прямой объем поддержанного экспорта... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:34
2024-06-20T11:34
2024-06-20T11:34
экономика
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
санкт-петербург
андрей миронов
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954184087_0:209:1280:929_1920x0_80_0_0_e6db1a10d731524c1f77bfec05e7c66b.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года поддержал более 400 экспортеров Санкт-Петербурга, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил 58,8 миллиона долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в северной столице Андрей Миронов в ходе заседания профильной комиссии по инвестициям Заксобрания Петербурга по вопросам результатов участия региона в ПМЭФ-2024 и перспективным законодательным инициативам в сфере инвестиционной деятельности в городе федерального значения.Миронов рассказал о мерах поддержки бизнеса при осуществлении экспортно-импортной деятельности. Государственная нефинансовая, субсидиарная поддержка со стороны РЭЦ, а также страхование и кредитование, которые упрощают продвижение российской продукции на зарубежные рынки, доступны абсолютно всем участникам ВЭД без исключений, что также оказывает влияние на инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга."Российские компании могут рассчитывать на поддержку на протяжении всего жизненного цикла экспортного контракта. Все меры поддержки актуальны и востребованы, поскольку охватывают и начальный этап по поиску целевого рынка сбыта, и привлечение дополнительных ресурсов в компанию для повышения ее финансовой стабильности на этапе окончательных расчетов за экспортируемую продукцию", - сказал представитель центра.Кроме того, по его словам, "страховые инструменты российского агентства по страхованию кредитов и инвестиций ЭКСАР позволяют минимизировать риск непоступления денег за отгруженный товар в случае недобросовестных действий иностранных покупателей"."РЭЦ также делает акцент на цифровизацию наших сервисов, чтобы компании могли найти нужное им решение оперативно на платформе "Мой экспорт". С начала года РЭЦ уже поддержал более 400 экспортеров Санкт-Петербурга, а объем поддержанного при этом экспорта составил 58,8 миллиона долларов", - рассказал Миронов.К наиболее востребованным мерам поддержки также относится компенсация затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции и продукции агропромышленного комплекса за рубеж, участие в бизнес-миссиях и выставках, в том числе на коллективном стенде Made in Russia. Эти и другие услуги можно получить на цифровой платформе "Мой экспорт".Большим спросом пользуется страховая и кредитная поддержка от ЭКСАР и "Росэксимбанка" со стороны импортеров.Представитель РЭЦ в Петербурге также напомнил, что экспортеры могут расширить присутствие на внешнем рынке, став участниками добровольной программы сертификации продукции "Сделано в России". Участники программы получают от РЭЦ имиджевую поддержку в продвижении на приоритетных внешних рынках.
https://ria.ru/20240619/podderzhka-1954090024.html
https://ria.ru/20240618/rets-1953679846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), санкт-петербург, андрей миронов, росэксимбанк
Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ), Санкт-Петербург, Андрей Миронов, Росэксимбанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала года поддержал более 400 экспортеров Санкт-Петербурга, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил 58,8 миллиона долларов, сообщил руководитель представительства РЭЦ в северной столице Андрей Миронов в ходе заседания профильной комиссии по инвестициям Заксобрания Петербурга по вопросам результатов участия региона в ПМЭФ-2024 и перспективным законодательным инициативам в сфере инвестиционной деятельности в городе федерального значения.
Миронов рассказал о мерах поддержки бизнеса при осуществлении экспортно-импортной деятельности. Государственная нефинансовая, субсидиарная поддержка со стороны РЭЦ, а также страхование и кредитование, которые упрощают продвижение российской продукции на зарубежные рынки, доступны абсолютно всем участникам ВЭД без исключений, что также оказывает влияние на инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга.
"Российские компании могут рассчитывать на поддержку на протяжении всего жизненного цикла экспортного контракта. Все меры поддержки актуальны и востребованы, поскольку охватывают и начальный этап по поиску целевого рынка сбыта, и привлечение дополнительных ресурсов в компанию для повышения ее финансовой стабильности на этапе окончательных расчетов за экспортируемую продукцию", - сказал представитель центра.
Кроме того, по его словам, "страховые инструменты российского агентства по страхованию кредитов и инвестиций ЭКСАР позволяют минимизировать риск непоступления денег за отгруженный товар в случае недобросовестных действий иностранных покупателей".
"РЭЦ также делает акцент на цифровизацию наших сервисов, чтобы компании могли найти нужное им решение оперативно на платформе "Мой экспорт". С начала года РЭЦ
уже поддержал более 400 экспортеров Санкт-Петербурга, а объем поддержанного при этом экспорта составил 58,8 миллиона долларов", - рассказал Миронов.
К наиболее востребованным мерам поддержки также относится компенсация затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции и продукции агропромышленного комплекса за рубеж, участие в бизнес-миссиях и выставках, в том числе на коллективном стенде Made in Russia. Эти и другие услуги можно получить на цифровой платформе "Мой экспорт".
Большим спросом пользуется страховая и кредитная поддержка от ЭКСАР и "Росэксимбанка
" со стороны импортеров.
Представитель РЭЦ в Петербурге также напомнил, что экспортеры могут расширить присутствие на внешнем рынке, став участниками добровольной программы сертификации продукции "Сделано в России". Участники программы получают от РЭЦ имиджевую поддержку в продвижении на приоритетных внешних рынках.