https://ria.ru/20240620/putin-1954357937.html
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину - РИА Новости, 20.06.2024
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину
Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:07
2024-06-20T19:07
2024-06-20T19:47
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин."Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, украина, владимир путин, россия
В мире, Сеул, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину
Путин заявил, что поставки Сеулом летального оружия на Украину будут ошибкой