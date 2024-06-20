https://ria.ru/20240620/putin-1954357937.html

Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину

Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину - РИА Новости, 20.06.2024

Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину

Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:47

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин."Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html

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Наталья Макарова

в мире, сеул, украина, владимир путин, россия