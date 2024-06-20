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Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину - РИА Новости, 20.06.2024
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19:07 20.06.2024 (обновлено: 19:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954357937.html
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину - РИА Новости, 20.06.2024
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину
Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:07
2024-06-20T19:47
в мире
сеул
украина
владимир путин
россия
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин."Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364999.html
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в мире, сеул, украина, владимир путин, россия
В мире, Сеул, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия на Украину

Путин заявил, что поставки Сеулом летального оружия на Украину будут ошибкой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент России Владимир Путин во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Поставки Сеулом летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал Путин журналистам.
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