Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое. 20 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое. 20 июня 2024
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
У здания ЦК главу российского государства ожидал почетный караул. После краткого приветствия и церемонии фотографирования президент и генсек направились в зал переговоров.
С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Александр Фомин.