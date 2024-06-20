https://ria.ru/20240620/putin-1954204544.html

Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:30

2024-06-20T12:30

2024-06-20T13:02

вьетнам

нгуен фу чонг

владимир путин

в мире

политика

россия

сергей лавров

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.У здания ЦК главу российского государства ожидал почетный караул. После краткого приветствия и церемонии фотографирования президент и генсек направились в зал переговоров.С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Александр Фомин.

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Дарья Буймова

вьетнам, нгуен фу чонг, владимир путин, в мире, политика, россия, сергей лавров, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)