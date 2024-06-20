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Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
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12:30 20.06.2024 (обновлено: 13:02 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/putin-1954204544.html
Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:30
2024-06-20T13:02
вьетнам
нгуен фу чонг
владимир путин
в мире
политика
россия
сергей лавров
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.У здания ЦК главу российского государства ожидал почетный караул. После краткого приветствия и церемонии фотографирования президент и генсек направились в зал переговоров.С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Александр Фомин.
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вьетнам, нгуен фу чонг, владимир путин, в мире, политика, россия, сергей лавров, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Вьетнам, Нгуен Фу Чонг, Владимир Путин, В мире, Политика, Россия, Сергей Лавров, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Путин встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое. 20 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое. 20 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое. 20 июня 2024
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
У здания ЦК главу российского государства ожидал почетный караул. После краткого приветствия и церемонии фотографирования президент и генсек направились в зал переговоров.
С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Вьетнама
12:30
 
ВьетнамНгуен Фу ЧонгВладимир ПутинВ миреПолитикаРоссияСергей ЛавровФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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