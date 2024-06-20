Путин рассказал о динамике развития гуманитарных связей России и Вьетнама
Путин отметил высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама, в том числе в сфере культуры и туризма.
"По-настоящему живой, динамичный характер носит российско-вьетнамское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере... Развиваются туристические обмены, россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами", - сказал Путин по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом.
Доброй традицией стало и проведение на регулярной основе взаимных дней культуры, которые помогают россиянам и вьетнамцам лучше узнать об истории, обычаях, быте друг друга, отметил президент. Путин напомнил, что в этом году очередные такие мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 1-7 июля.
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"Большим успехом в России и Вьетнаме также пользуются национальные недели кино, выставки картин, фотографии, поступления творческих коллективов", - подчеркнул Путин.
По его словам, за прошедшие десятилетия прошли обучение и повысили свою квалификацию в России десятки тысяч специалистов из Вьетнама, несколько тысяч получили ученые степени. В настоящее время в российских вузах обучаются более трех тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама, добавил Путин.
Он также отметил, что принятое по итогам переговоров совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства определяет новые ориентиры на ближайшую перспективу, и выразил надежду на то, что его визит во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран во всех сферах.