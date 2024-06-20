https://ria.ru/20240620/putin-1954190234.html

Путин рассказал о динамике развития гуманитарных связей России и Вьетнама

Путин рассказал о динамике развития гуманитарных связей России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин рассказал о динамике развития гуманитарных связей России и Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин отметил высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама, в том числе в сфере культуры и туризма. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:41

2024-06-20T11:41

2024-06-20T11:41

вьетнам

россия

москва

владимир путин

то лам

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954176639_45:128:2642:1589_1920x0_80_0_0_806843f062a37a40d3f04e2eabdd8361.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама, в том числе в сфере культуры и туризма. "По-настоящему живой, динамичный характер носит российско-вьетнамское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере... Развиваются туристические обмены, россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами", - сказал Путин по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом. Доброй традицией стало и проведение на регулярной основе взаимных дней культуры, которые помогают россиянам и вьетнамцам лучше узнать об истории, обычаях, быте друг друга, отметил президент. Путин напомнил, что в этом году очередные такие мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 1-7 июля. "Большим успехом в России и Вьетнаме также пользуются национальные недели кино, выставки картин, фотографии, поступления творческих коллективов", - подчеркнул Путин. По его словам, за прошедшие десятилетия прошли обучение и повысили свою квалификацию в России десятки тысяч специалистов из Вьетнама, несколько тысяч получили ученые степени. В настоящее время в российских вузах обучаются более трех тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама, добавил Путин. Он также отметил, что принятое по итогам переговоров совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства определяет новые ориентиры на ближайшую перспективу, и выразил надежду на то, что его визит во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран во всех сферах.

https://ria.ru/20240620/putin-1954181340.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954172287.html

вьетнам

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, москва, владимир путин, то лам, в мире