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Путин и президент Вьетнама То Лам проводят переговоры

Путин и президент Вьетнама То Лам проводят переговоры - РИА Новости, 20.06.2024

Путин и президент Вьетнама То Лам проводят переговоры

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам начали переговоры в Большом зале президентского дворца в Ханое. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:34

2024-06-20T08:34

2024-06-20T10:09

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ханой

вьетнам

владимир путин

то лам

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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам начали переговоры в Большом зале президентского дворца в Ханое. Перед началом встречи лидеры двух стран по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов и коротко пообщались.Как заявил Путин, укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов. Президент также напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений."Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — добавил он.Путин подчеркнул, что Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, в число которых входит Вьетнам. Также он пригласил вьетнамского коллегу на празднование 80-летия Победы в Москве.То Лам, в свою очередь, отметил, что российский лидер на прошедших президентских выборах заручился поддержкой абсолютного большинства населения, что говорит о высоком уровне доверия как лично Путину, так и проводимому им курсу."Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", — сказал То Лам.Он подчеркнул, что народ Вьетнама и лично он придают важное значение развитию отношений между двумя странами.С российской стороны в переговорах участвуют помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, главы Минпромторга, Минтранса и Минэнерго Антон Алиханов, Роман Старовойт и Сергей Цивилев. Также в состав делегации входят глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.После окончания переговоров запланирована церемония обмена подписанными документами, затем президенты сделают заявления для прессы.Президентский дворец в Ханое — официальная резиденция главы вьетнамского государства. Четырехэтажное здание построили в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерные черты которого — раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны.До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.Российский лидер прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.

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Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой 2024-06-20T08:34 true PT0M28S

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россия, ханой, вьетнам, владимир путин, то лам