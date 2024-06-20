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В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик - РИА Новости, 20.06.2024
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18:23 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/operatsiya-1954345550.html
В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик
В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик - РИА Новости, 20.06.2024
В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик
Шуруп и резиновый шарик извлекли петербургские медики из головы петербуржца, поступившего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил городской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:23
2024-06-20T18:23
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Шуруп и резиновый шарик извлекли петербургские медики из головы петербуржца, поступившего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил городской комитет по здравоохранению. Как информирует ведомство, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступил пациент с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. В ходе экстренного обследования у него диагностировали, в частности, дырчатый перелом правой височной кости, а также выявили несколько инородных предметов. Плотность одного из них соответствовала плотности металла. Медики приняли решение прооперировать мужчину, выполнив трепанацию черепа, уточняют в комздраве. "Пациент попал в руки молодых, но опытных хирургов: Никиты Серебренникова и Натальи Михайловой. В ходе оперативного вмешательства обнаружены... в височной мышце около перелома резиновый шарик неизвестного происхождения и металлический саморез в веществе головного мозга", – говорится в сообщении. В настоящее время петербуржец продолжает лечение в НИИ имени Джанелидзе.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик

В НИИ имени Джанелидзе из головы петербуржца извлекли саморез и резиновый шарик

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкВ НИИ имени Джанелидзе транспортируют пациента
В НИИ имени Джанелидзе транспортируют пациента - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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В НИИ имени Джанелидзе транспортируют пациента . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Шуруп и резиновый шарик извлекли петербургские медики из головы петербуржца, поступившего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил городской комитет по здравоохранению.
Как информирует ведомство, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступил пациент с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. В ходе экстренного обследования у него диагностировали, в частности, дырчатый перелом правой височной кости, а также выявили несколько инородных предметов. Плотность одного из них соответствовала плотности металла.
Медики приняли решение прооперировать мужчину, выполнив трепанацию черепа, уточняют в комздраве. "Пациент попал в руки молодых, но опытных хирургов: Никиты Серебренникова и Натальи Михайловой. В ходе оперативного вмешательства обнаружены... в височной мышце около перелома резиновый шарик неизвестного происхождения и металлический саморез в веществе головного мозга", – говорится в сообщении.
В настоящее время петербуржец продолжает лечение в НИИ имени Джанелидзе.
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