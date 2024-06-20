https://ria.ru/20240620/operatsiya-1954345550.html

В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик

В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик - РИА Новости, 20.06.2024

В Петербурге из головы мужчины извлекли саморез и резиновый шарик

Шуруп и резиновый шарик извлекли петербургские медики из головы петербуржца, поступившего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил городской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:23

2024-06-20T18:23

2024-06-20T18:23

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Шуруп и резиновый шарик извлекли петербургские медики из головы петербуржца, поступившего в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил городской комитет по здравоохранению. Как информирует ведомство, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступил пациент с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. В ходе экстренного обследования у него диагностировали, в частности, дырчатый перелом правой височной кости, а также выявили несколько инородных предметов. Плотность одного из них соответствовала плотности металла. Медики приняли решение прооперировать мужчину, выполнив трепанацию черепа, уточняют в комздраве. "Пациент попал в руки молодых, но опытных хирургов: Никиты Серебренникова и Натальи Михайловой. В ходе оперативного вмешательства обнаружены... в височной мышце около перелома резиновый шарик неизвестного происхождения и металлический саморез в веществе головного мозга", – говорится в сообщении. В настоящее время петербуржец продолжает лечение в НИИ имени Джанелидзе.

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург