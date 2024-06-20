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Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду - РИА Новости, 21.06.2024
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22:29 20.06.2024 (обновлено: 00:25 21.06.2024)
https://ria.ru/20240620/odezhda-1954394230.html
Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду
Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду - РИА Новости, 21.06.2024
Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-20T22:29
2024-06-21T00:25
в мире
таджикистан
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 20 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, сообщает пресс-служба главы государства. Жительницы республики начали жаловаться в соцсетях,"После принятия сенатом страны поправок к закону "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, президент подписал его", - говорится в информации пресс-службы. Кроме того, законом о торжествах и церемониях теперь предусмотрен запрет на "идгардак" (своеобразные колядки детей на праздники Рамадан и Курбан Байрам).Проект этого закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня. За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, однако до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются "чуждыми национальной культуре" и запрещены к продаже и ношению.Многие жительницы страны жалуются в соцсетях, что представители власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок. Также были случаи, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы. Кроме того, прошли рейды на столичных вещевых рынках, где продавцам запретили продавать хиджабы.
https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906715870.html
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду

Рахмон подписал закон о запрете носить чуждую для культуры Таджикистана одежду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖенщина возвращается с покупками с рынка в городе Душанбе
Женщина возвращается с покупками с рынка в городе Душанбе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщина возвращается с покупками с рынка в городе Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 20 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, сообщает пресс-служба главы государства. Жительницы республики начали жаловаться в соцсетях
,
"После принятия сенатом страны поправок к закону "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, президент подписал его", - говорится в информации пресс-службы.
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Кроме того, законом о торжествах и церемониях теперь предусмотрен запрет на "идгардак" (своеобразные колядки детей на праздники Рамадан и Курбан Байрам).
Проект этого закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня.
За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, однако до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются "чуждыми национальной культуре" и запрещены к продаже и ношению.
Многие жительницы страны жалуются в соцсетях, что представители власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок. Также были случаи, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы. Кроме того, прошли рейды на столичных вещевых рынках, где продавцам запретили продавать хиджабы.
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