https://ria.ru/20240620/odezhda-1954394230.html

Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду

Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду - РИА Новости, 21.06.2024

Президент Таджикистана запретил носить "чуждую" одежду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-20T22:29

2024-06-20T22:29

2024-06-21T00:25

в мире

таджикистан

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 20 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, сообщает пресс-служба главы государства. Жительницы республики начали жаловаться в соцсетях,"После принятия сенатом страны поправок к закону "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, президент подписал его", - говорится в информации пресс-службы. Кроме того, законом о торжествах и церемониях теперь предусмотрен запрет на "идгардак" (своеобразные колядки детей на праздники Рамадан и Курбан Байрам).Проект этого закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня. За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, однако до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются "чуждыми национальной культуре" и запрещены к продаже и ношению.Многие жительницы страны жалуются в соцсетях, что представители власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок. Также были случаи, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы. Кроме того, прошли рейды на столичных вещевых рынках, где продавцам запретили продавать хиджабы.

https://ria.ru/20231101/uzbekistan-1906715870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таджикистан, эмомали рахмон