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Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 20.06.2024
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00:13 20.06.2024 (обновлено: 01:59 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/nato-1954124311.html
Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал
Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 20.06.2024
Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал
Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике, утверждает генсек... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:13
2024-06-20T01:59
россия
москва
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике, утверждает генсек организации Йенс Столтенберг. Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО якобы обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. "НАТО была и останется ядерным альянсом. У нас есть эффективное и надежное ядерное сдерживание, ядерное оружие... Мы обладаем этим потенциалом много лет. Сейчас мы находимся в процессе его модернизации, но это было запланировано давно, это не является ответом на какие-либо специфические решения с российской стороны", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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россия, москва, йенс столтенберг, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, В мире
Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал

Столтенберг: модернизация ядерного потенциала НАТО не связана с решениями России

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике, утверждает генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО якобы обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
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"НАТО была и останется ядерным альянсом. У нас есть эффективное и надежное ядерное сдерживание, ядерное оружие... Мы обладаем этим потенциалом много лет. Сейчас мы находимся в процессе его модернизации, но это было запланировано давно, это не является ответом на какие-либо специфические решения с российской стороны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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