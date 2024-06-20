https://ria.ru/20240620/nato-1954124311.html

Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал

Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 20.06.2024

Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал

Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике, утверждает генсек... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:13

2024-06-20T00:13

2024-06-20T01:59

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике, утверждает генсек организации Йенс Столтенберг. Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО якобы обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. "НАТО была и останется ядерным альянсом. У нас есть эффективное и надежное ядерное сдерживание, ядерное оружие... Мы обладаем этим потенциалом много лет. Сейчас мы находимся в процессе его модернизации, но это было запланировано давно, это не является ответом на какие-либо специфические решения с российской стороны", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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россия, москва, йенс столтенберг, владимир путин, нато, в мире