В Москве открылась выставка о гламурной жизни
В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни"
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Фонд RuartsПетр Аксенов, "Принцесса Пирлипат. Серия Инфанты", 2010 год. Фотография, печать
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Фонд Ruarts
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни" о первом отечественном глянцевом издании для аристократии и светской публике "Столица и усадьба".
"В состав экспозиции — произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала, выходившего с 1913 по 1917 годы, что позволит посмотреть на русское искусство через призму вкусов и предпочтений элиты начала XX века", — сообщается на сайте музея.
Представлено почти 100 работ из 44 государственных и 14 частных собраний. Посетители увидят живопись и графику Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других мастеров. К выставке приурочен спецпроект на третьем этаже, где выставлены работы современных художников на тему dolce vita: Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Ольги Тобрелутс, Владислава Мамышева-Монро, Кирилла Кто, Аннушка Броше.
В программе журнала "Столица и усадьба" значилось: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует". В издании сообщалось о балах, светских праздниках, обустройстве загородных имений, модных вернисажах, выставках. Героями публикаций становились политики, спортсмены, предприниматели, аристократы, утонченные дебютантки и их статусные поклонники и даже породистые домашние питомцы. Обложку каждого из 90 номеров украшали цветные репродукции работ признанных мастеров прошлого и современных художников.
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Фонд RuartsСергей Борисов, "Па-де-де", 2016 год. Фотография, желатино-серебряная печать
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Фонд Ruarts
Сергей Борисов, "Па-де-де", 2016 год. Фотография, желатино-серебряная печать
"Кураторы выставки предлагают уделить внимание журналу, который обычно остается в тени художественных изданий "Мир искусства", "Аполлон" и "Золотое руно", однако является ценным историческим источником", — отмечается в информации на сайте музея.
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Оренбургский областной музей изобразительных искусствСтанислав Жуковский, "Имение Брасово", 1916 год
Станислав Жуковский, "Имение Брасово", 1916 год
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Оренбургский областной музей изобразительных искусств
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© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Екатеринбургский музей изобразительных искусствСергей Виноградов, "В столовой", конец 1910-х – 1930-е
Сергей Виноградов, "В столовой", конец 1910-х – 1930-е
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Государственный ЭрмитажНиколай Богданов-Бельский, "Портрет Марии Константиновны Кудашевой", 1903 год
Николай Богданов-Бельский, "Портрет Марии Константиновны Кудашевой", 1903 год
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Государственный Эрмитаж
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Станислав Жуковский, "Имение Брасово", 1916 год
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Оренбургский областной музей изобразительных искусств
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Сергей Виноградов, "В столовой", конец 1910-х – 1930-е
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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Николай Богданов-Бельский, "Портрет Марии Константиновны Кудашевой", 1903 год
© Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма/Государственный Эрмитаж
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Разделы экспозиции отсылают к рубрикам журнала: "Ностальгия по укладу усадебной жизни на полотнах Станислава Жуковского, Константина Вроблевского и Сергея Виноградова встретится с лоском столичных будней в работах Валентина Серова, Николая Фешина и Сергея Малютина. Посетители оценят и театральные сюжеты начала ХХ века в эскизах декораций и костюмов от ведущих художников эпохи: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского и Льва Бакста. В оформлении выставки использованы фрагменты статей, яркие заголовки, архивные фото и рекламные объявления из журнала".
Как сообщается на сайте музея, незрячие и слабовидящие могут познакомиться с выставкой на экскурсиях с тифлокомментариями и с помощью четырех тактильных станций. Объемные макеты картин будут сопровождаться ароматами по мотивам произведений от ольфакторной художницы Анны Кабировой.
Выставка будет открыта до 6 октября 2024 года.
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