https://ria.ru/20240620/muzey-1954277563.html

В Москве открылась выставка о гламурной жизни

В Москве открылась выставка о гламурной жизни - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве открылась выставка о гламурной жизни

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни" о первом отечественном глянцевом издании для аристократии и светской публике "Столица РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:43

2024-06-20T15:43

2024-06-20T15:43

культура

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москва

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни" о первом отечественном глянцевом издании для аристократии и светской публике "Столица и усадьба"."В состав экспозиции — произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала, выходившего с 1913 по 1917 годы, что позволит посмотреть на русское искусство через призму вкусов и предпочтений элиты начала XX века", — сообщается на сайте музея.Представлено почти 100 работ из 44 государственных и 14 частных собраний. Посетители увидят живопись и графику Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других мастеров. К выставке приурочен спецпроект на третьем этаже, где выставлены работы современных художников на тему dolce vita: Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Ольги Тобрелутс, Владислава Мамышева-Монро, Кирилла Кто, Аннушка Броше.В программе журнала "Столица и усадьба" значилось: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует". В издании сообщалось о балах, светских праздниках, обустройстве загородных имений, модных вернисажах, выставках. Героями публикаций становились политики, спортсмены, предприниматели, аристократы, утонченные дебютантки и их статусные поклонники и даже породистые домашние питомцы. Обложку каждого из 90 номеров украшали цветные репродукции работ признанных мастеров прошлого и современных художников."Кураторы выставки предлагают уделить внимание журналу, который обычно остается в тени художественных изданий "Мир искусства", "Аполлон" и "Золотое руно", однако является ценным историческим источником", — отмечается в информации на сайте музея.Разделы экспозиции отсылают к рубрикам журнала: "Ностальгия по укладу усадебной жизни на полотнах Станислава Жуковского, Константина Вроблевского и Сергея Виноградова встретится с лоском столичных будней в работах Валентина Серова, Николая Фешина и Сергея Малютина. Посетители оценят и театральные сюжеты начала ХХ века в эскизах декораций и костюмов от ведущих художников эпохи: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского и Льва Бакста. В оформлении выставки использованы фрагменты статей, яркие заголовки, архивные фото и рекламные объявления из журнала".Как сообщается на сайте музея, незрячие и слабовидящие могут познакомиться с выставкой на экскурсиях с тифлокомментариями и с помощью четырех тактильных станций. Объемные макеты картин будут сопровождаться ароматами по мотивам произведений от ольфакторной художницы Анны Кабировой.Выставка будет открыта до 6 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

мир искусства, москва, музеи, выставки, куда сходить , что посмотреть