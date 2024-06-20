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Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании - РИА Новости, 20.06.2024
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13:36 20.06.2024
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Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании
Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании
Президент Аргентины Хавьер Милей попросил аудиенции у короля Испании Филиппа VI в разгар дипломатического кризиса между странами, передает в четверг газета Pais РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:36
2024-06-20T13:36
в мире
аргентина
испания
мадрид
хавьер милей
педро санчес
хосе мануэль альбарес
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МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей попросил аудиенции у короля Испании Филиппа VI в разгар дипломатического кризиса между странами, передает в четверг газета Pais с ссылкой на источники. Лидер Аргентины должен посетить Испанию во второй раз в разгар дипломатического кризиса, разразившегося между двумя странами после заявлений Милея о властях страны. По информации издания, Милей официально попросил о встрече с Филиппом VI в прошлом месяце по случаю своего визита в Мадрид, который должен состояться в эту пятницу. Так, президент Аргентины должен получить 21 июня премию Института Хуана де Мариана. "Однако попытка вбить клин между главой государства и председателем правительства (Педро Санчесом - ред.), с которым он (Милей - ред.) не просил о встрече, не увенчалась успехом, поскольку аудиенция с главой аргентинского государства не входит в повестку дня королевского дома", - пишет издание. При этом, Милея согласилась принять глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, являющаяся членом главной оппозиционной правой Народной партии (PP). По словам пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни, Аюсо решила наградить его Международной медалью автономного сообщества. Дипломатические источники сообщили газете, что министерство иностранных дел Испании не было проинформировано о решении Аюсо, несмотря на то, что по закону она должна была это сделать. Однако правительство Испании решило сохранить протокольное почтение к главе Аргентины. Как и во время предыдущего визита 17 мая, Милей запросил разрешение на посадку своего официального самолета на авиабазе рядом с Мадридом и разрешение на ношение оружия своими телохранителями. Утверждается, что исполнительная власть согласилась на обе просьбы, а министерство внутренних дел королевства будет отвечать за безопасность Милея. Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил, что социализм ведет к нищете. Испания после этого отстранила от должности посла в Аргентине Марию Хесус Алонсо Хименес, ранее отозванную из страны на фоне дипломатического кризиса. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
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в мире, аргентина, испания, мадрид, хавьер милей, педро санчес, хосе мануэль альбарес
В мире, Аргентина, Испания, Мадрид, Хавьер Милей, Педро Санчес, Хосе Мануэль Альбарес
Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании

Милей попросил аудиенции у короля Испании, несмотря на дипломатический кризис

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей попросил аудиенции у короля Испании Филиппа VI в разгар дипломатического кризиса между странами, передает в четверг газета Pais с ссылкой на источники.
Лидер Аргентины должен посетить Испанию во второй раз в разгар дипломатического кризиса, разразившегося между двумя странами после заявлений Милея о властях страны.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений президента Милея
19 мая, 22:35
По информации издания, Милей официально попросил о встрече с Филиппом VI в прошлом месяце по случаю своего визита в Мадрид, который должен состояться в эту пятницу. Так, президент Аргентины должен получить 21 июня премию Института Хуана де Мариана.
"Однако попытка вбить клин между главой государства и председателем правительства (Педро Санчесом - ред.), с которым он (Милей - ред.) не просил о встрече, не увенчалась успехом, поскольку аудиенция с главой аргентинского государства не входит в повестку дня королевского дома", - пишет издание.
При этом, Милея согласилась принять глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, являющаяся членом главной оппозиционной правой Народной партии (PP). По словам пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни, Аюсо решила наградить его Международной медалью автономного сообщества. Дипломатические источники сообщили газете, что министерство иностранных дел Испании не было проинформировано о решении Аюсо, несмотря на то, что по закону она должна была это сделать.
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея
21 мая, 15:35
Однако правительство Испании решило сохранить протокольное почтение к главе Аргентины. Как и во время предыдущего визита 17 мая, Милей запросил разрешение на посадку своего официального самолета на авиабазе рядом с Мадридом и разрешение на ношение оружия своими телохранителями. Утверждается, что исполнительная власть согласилась на обе просьбы, а министерство внутренних дел королевства будет отвечать за безопасность Милея.
Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил, что социализм ведет к нищете.
Испания после этого отстранила от должности посла в Аргентине Марию Хесус Алонсо Хименес, ранее отозванную из страны на фоне дипломатического кризиса. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании
20 мая, 15:19
 
В миреАргентинаИспанияМадридХавьер МилейПедро СанчесХосе Мануэль Альбарес
 
 
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