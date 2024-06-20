https://ria.ru/20240620/kompleks-1954131335.html

В России создали уникальный модульный комплекс для контроля за радиацией

В России создали уникальный модульный комплекс для контроля за радиацией - РИА Новости, 20.06.2024

В России создали уникальный модульный комплекс для контроля за радиацией

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственная фирма... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T02:48

2024-06-20T02:48

2024-06-20T02:50

безопасность

россия

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственная фирма "ИНКРАМ" создали уникальный модульный комплекс, способный осуществлять в автоматическом режиме контроль за радиацией и опасными химическими веществами по внешнему периметру убежищ гражданской обороны, а также уничтожать вирусы и бактерии, поступающие в воздух защитных сооружений. "Уникальность разработки в том, что это первая и единственная разработка в нашей стране, которая дает возможность комплексно автоматизированно вести контроль радиационной и химической обстановки снаружи, а также контролировать параметры обитаемости внутри защитных сооружений гражданской обороны. В большинстве случаев такие измерения сейчас проводятся вручную. В представленном комплексе все делается в автоматическом режиме. Его работа подчинена одной главной цели – обеспечить максимально безопасное пребывание укрываемых в защитном сооружении", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова заместителя начальника института Игоря Сосунова. Отмечается, что опытный образец "Периметра" изготовлен совместно ВНИИ ГОЧС и научно-производственной фирмой "ИНКРАМ". Комплекс состоит из блоков управления и сигнализации, контроля внешней воздушной среды и параметров обитаемости, а также биологической защиты и электропитания. "Периметр" достаточно компактный, свободно размещается в небольшом помещении, поэтому изначально предусматривался для убежищ модульного типа "Куб". Комплекс способен работать в широком температурном режиме: от минус 40 до плюс 45 градусов. Подчеркивается, что аппаратура комплекса позволяет определять наличие и концентрацию в воздухе опасных химических веществ, в том числе аммиака, хлора, цианистого водорода, окиси углерода, горючих газов и диоксида азота, а также уровень гамма-излучения радиоактивных веществ. На основе анализа этих параметров блок управления и сигнализации автоматически выдает дежурному по убежищу рекомендации по использованию необходимого режима вентиляции: одного из трех, которые предусмотрены в защитном сооружении. "Дополнительная особенность комплекса в том, что разработанный по запросу МЧС блок контроля параметров обитаемости в автоматическом режиме контролирует состояние параметров жизнеобеспечения внутри защитного сооружения: концентрацию кислорода, углекислого газа, пыли, следит за влажностью и температурой. В работе комплекса используется только отечественное оборудование нашего собственного производства", - отметил главный конструктор "ИНКРАМ" Александр Комиссаров. Еще одна уникальность комплекса "Периметр" – блок биологической защиты, который способен уничтожать вирусы и бактерии, поступающие в воздух убежищ. За 30 минут работы он уничтожает имеющиеся в воздухе, например, вирусы гриппа и ковида с эффективностью почти в 100%. После этого блок поддерживает необходимую среду, препятствующую их размножению. За два часа работы устройства общее число микробов на поверхности снижается от 4 до 8 раз. "Мы отмечаем уникальность этого комплекса для обеспечения безопасности не только защитных сооружений, но и для критически важных объектов, административных зданий. В перспективе при успешно пройденных испытаниях его можно будет рекомендовать для использования в подразделениях министерства", – заключил Сосунов. Ранее сообщалось, что в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения спецоперации могут появиться мобильные убежища модульного типа. Подчеркивалось, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения. По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" в течение 48 часов обеспечивают защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров. Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.

https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

https://ria.ru/20240611/snlk-1952083734.html

https://ria.ru/20231207/tkan-1914358204.html

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безопасность, россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)