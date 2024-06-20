https://ria.ru/20240620/kndr-1954139399.html

Россия и Пхеньян показали миру, что не одиноки, пишут СМИ

Россия и Пхеньян показали миру, что не одиноки, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Пхеньян показали миру, что не одиноки, пишут СМИ

Москва и Пхеньян во время визита президента России Владимира Путина в КНДР показали миру, что они не одиноки и не боятся западной стратегии по изоляции и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:41

2024-06-20T06:41

2024-06-20T06:41

россия

пхеньян

москва

владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роскосмос

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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Москва и Пхеньян во время визита президента России Владимира Путина в КНДР показали миру, что они не одиноки и не боятся западной стратегии по изоляции и введению санкций, пишет китайское государственное издание Global Times. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По мнению китайского военного эксперта, прокомментировавшего на условиях анонимности изданию визит Путина в КНДР, Москва, развивая связи с Пхеньяном, посылает сигнал США и их союзникам о том, что Россия не боится затяжного конфликта, поскольку она не одинока. Он также считает, что Пхеньян в свою очередь посылает миру сигнал о том, что стратегия США по изоляции и введению санкций против Северной Кореи потерпит неудачу, и стране не нужно бояться какого-либо военного запугивания, поскольку она тоже не одинока. По мнению научного сотрудника центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэна, которое он высказал в беседе с изданием Global Times, дальнейшее сотрудничество Москвы и Пхеньяна, судя по списку членов российской делегации, может быть сосредоточено на военной сфере, природных ресурсах, транспорте, здравоохранении и космической промышленности. "Обе стороны также сосредоточатся на координации для стимулирования экономического развития и взаимосвязанности", - считает он. Российского президента в поездке в КНДР сопровождала представительная делегация. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе главы "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не примелют язык шантажа и диктата. Лидер КНДР Ким Чен Ын же отметил, что заключенный между Москвой и Пхеньяном договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира. До этого Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240620/kndr-1954138422.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

пхеньян

москва

кндр (северная корея)

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