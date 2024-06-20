https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html

СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников

СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников

Уже более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию, сообщило France-Presse на основании собственных подсчетов. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:28

2024-06-20T12:28

2024-06-20T14:01

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уже более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию, сообщило France-Presse на основании собственных подсчетов."Число умерших во время хаджа в этом году превысило 1000", — утверждает агентство.Отмечается, что более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники.Как сообщил РИА Новости руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, во время паломничества умерли пять граждан России, их похоронят в Мекке.Собеседник агентства уточнил, что трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.Власти Саудовской Аравии пока не подтверждают информацию о числе умерших. Министерство здравоохранения королевства сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей.В этом году хадж начался в минувшую пятницу. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что в понедельник температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. При этом метеорологическая служба королевства зафиксировала в этот день в Большой мечети 52 градуса жары.

https://ria.ru/20240613/palomniki-1952646677.html

https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

саудовская аравия, в мире