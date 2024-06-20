https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html
СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников
СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников
Уже более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию, сообщило France-Presse на основании собственных подсчетов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:28
2024-06-20T12:28
2024-06-20T14:01
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уже более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию, сообщило France-Presse на основании собственных подсчетов."Число умерших во время хаджа в этом году превысило 1000", — утверждает агентство.Отмечается, что более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники.Как сообщил РИА Новости руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, во время паломничества умерли пять граждан России, их похоронят в Мекке.Собеседник агентства уточнил, что трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.Власти Саудовской Аравии пока не подтверждают информацию о числе умерших. Министерство здравоохранения королевства сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей.В этом году хадж начался в минувшую пятницу. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что в понедельник температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. При этом метеорологическая служба королевства зафиксировала в этот день в Большой мечети 52 градуса жары.
https://ria.ru/20240613/palomniki-1952646677.html
https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, в мире
Саудовская Аравия, В мире
СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников
AFP: число умерших во время хаджа в Мекку превысило тысячу человек
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Уже более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию, сообщило France-Presse
на основании собственных подсчетов.
"Число умерших во время хаджа в этом году превысило 1000", — утверждает агентство.
Отмечается, что более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники.
Как сообщил РИА Новости руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, во время паломничества умерли пять граждан России
, их похоронят в Мекке
.
Собеседник агентства уточнил, что трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.
Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину, которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.
Власти Саудовской Аравии пока не подтверждают информацию о числе умерших. Министерство здравоохранения королевства сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей.
В этом году хадж начался в минувшую пятницу. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что в понедельник температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. При этом метеорологическая служба королевства зафиксировала в этот день в Большой мечети 52 градуса жары.