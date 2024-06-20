https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

Израиль толкают к катастрофе

Израиль толкают к катастрофе - РИА Новости, 20.06.2024

Израиль толкают к катастрофе

Израильская армия одобрила "план военных действий при наступлении в Ливане". Получается, что мы стоим на пороге перерастания операции в Газе в полномасштабную... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:07

ливан

сша

исраэль кац

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

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Израильская армия одобрила "план военных действий при наступлении в Ливане". Получается, что мы стоим на пороге перерастания операции в Газе в полномасштабную войну на Ближнем Востоке?Разговоры о нападении Израиля на Ливан идут восемь месяцев, но только сейчас вероятность этого действительно возросла. ЦАХАЛ и "Хезболла" ведут обстрелы территории противника все это время, и Израиль постоянно грозит вторжением. Однако шансы на начало наступления на севере до окончания боевых действий на юге, в секторе Газа, всегда казались небольшими — несмотря на то, что в Газе Израиль в основном проводит бомбежки и карательные операции, разворачивать войну на два фронта Нетаньяху было не с руки. Однако в последние недели стало окончательно понятно, что ни о какой "победе в Газе" речи не идет и ХАМАС не будет уничтожено. На днях распался так называемый военный кабинет Нетаньяху, а давление США с целью принудить Израиль к окончанию операции в Газе достигло максимума. Однако отступать Нетаньху некуда: завершение боевых действий заключением соглашения о перемирии и начало переговоров о будущем Газы станут началом конца не только его премьерства, но и политической карьеры, а возможно — и жизни на свободе. Очень многие считают, что в этой ситуации Нетаньяху использует последний козырь: начнет боевые действия против Ливана.Поэтому заявления последних дней стоит воспринимать серьезно — после того, как на днях "Хезболла" опубликовала видео, на котором показаны снятые с беспилотника израильские военные и объекты (в том числе пригороды Хайфы, где расположены израильские военные заводы), накал израильских угроз еще вырос. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что любое нападение на Хайфу будет иметь глобальные последствия: "Мы очень близки к моменту принятия решения об изменениях правил игры против "Хезболлы" и Ливана. В тотальной войне "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан жестоко побит".Израильский министр говорит о том, чего быть не может: Израиль не способен уничтожить "Хезболлу". Даже с ХАМАС в Газе за восемь месяцев справиться не удалось, а ведь там речь шла об операции против партизанских соединений, не имеющих ни ПВО, ни артиллерии, ни тяжелого вооружения. "Хезболла" на порядок сильнее — и война с ней станет для Израиля катастрофой. ЦАХАЛ может разбомбить множество объектов в Ливане, но он не сможет продвинуться сильно вглубь ливанской территории без огромных потерь. Одновременно с началом израильского наступления на Ливан начнутся и куда более мощные обстрелы израильских городов, то есть появятся жертвы среди мирного населения Израиля. Все это взорвет ситуацию в стране — и все равно приведет к падению Нетаньяху. Так зачем же Тель-Авив играет с огнем?Затем, что рассчитывает втянуть в конфликт США. Там надеются, что, как только начнутся боевые действия и станут гибнуть мирные израильтяне, Америка вмешается и даст приказ своим войскам поддержать ЦАХАЛ. Начнутся массированные ракетно-бомбовые удары по Ливану, а то и высадка американского десанта. "Хезболла" не будет уничтожена, но понесет очень большие потери и будет вынуждена просить о перемирии и прекращении огня.План простой, но абсолютно нереалистичный. Хотя бы потому, что Америка категорически не желает принимать участие в войне с "Хезболлой" — это не нужно администрации Байдена ни по внутриполитическим (все ближе выборы, а поддержка Израиля уже стоит президенту массы голосов демократов), ни по внешнеполитическим соображениям. Начало войны Израиля с Ливаном (а именно так она и будет воспринята во всем мире) нанесет огромный удар по и без того заметно ослабшему американскому влиянию в исламском мире: там будут ждать от США реального давления на Израиль с требованием прекратить агрессию, а не увидев его, обвинят Штаты в потакании агрессору. То есть, даже не приняв прямого участия в израильской атаке, США сильно проиграют, ну а в случае поддержки Израиля действиями своей армии Вашингтон может просто закрывать посольства в арабских странах.И это мы еще не говорим о том, что вторжение Израиля в Ливан резко взвинтит шансы начала общерегиональной войны, то есть вступления в нее Ирана. А это уже несет абсолютно непредсказуемые последствия не только для региона, но и для всего мира.Получается, что израильское вторжение в Ливан никому не нужно, кроме Нетаньяху, и даже для него оно приемлемо только на абсолютно нереалистичных условиях. И тем не менее оно может произойти? Да, может — хотя вероятность подобного исхода событий не превышает нескольких процентов. Израиль заигрался в опаснейшую игру с тяжелейшими последствиями — и, поднимаясь по лестнице эскалации, он рискует превратить ее в самоубийственный эксперимент. Хорошего выхода из операции в Газе для Нетаньяху не существует — вопрос теперь только в том, насколько глубоко вниз он утащит за собой свою страну.

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https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html

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ливан

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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ливан, сша, исраэль кац, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, аналитика