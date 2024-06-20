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В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан - РИА Новости, 20.06.2024
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09:27 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/iran-1954152101.html
В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан
В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан - РИА Новости, 20.06.2024
В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан
Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:27
2024-06-20T09:27
иран
каспийское море
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ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана. Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана - начальный этап строительства железной дороги Решт - Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана. "В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года - ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства. По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Железная дорога Решт - Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны "Энзели". Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950808869.html
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иран, каспийское море, россия, мохаммад мохбер, в мире
Иран, Каспийское море, Россия, Мохаммад Мохбер, В мире
В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан

Правительство Ирана: началась эксплуатация железнодорожной ветки Решт — Каспиан

CC BY 2.0 / Ninara / IranПоезд в Иране
Поезд в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
CC BY 2.0 / Ninara / Iran
Поезд в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана.
Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана - начальный этап строительства железной дороги Решт - Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана.
Контейнерный терминал порта Оля Астраханской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Проект транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован, заявил Путин
5 июня, 21:05
"В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года - ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства.
По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Туркменистан строит железную дорогу в Иран в рамках коридора "Север - Юг"
17 мая, 18:35
Железная дорога Решт - Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны "Энзели".
Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Афганистане заявили о готовности участвовать в работе МТК "Север-Юг"
17 мая, 12:06
 
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