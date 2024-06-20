https://ria.ru/20240620/iran-1954152101.html

В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан

В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан - РИА Новости, 20.06.2024

В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт — Каспиан

Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:27

2024-06-20T09:27

2024-06-20T09:27

иран

каспийское море

россия

мохаммад мохбер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148215/36/1482153646_10:0:1190:664_1920x0_80_0_0_772ac3e50701b8e36a2f32a33c8517fa.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана. Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана - начальный этап строительства железной дороги Решт - Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана. "В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года - ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства. По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Железная дорога Решт - Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны "Энзели". Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

https://ria.ru/20240605/putin-1950808869.html

https://realty.ria.ru/20240517/khusnullin-1946760800.html

https://ria.ru/20240517/afganistan-1946627393.html

иран

каспийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, каспийское море, россия, мохаммад мохбер, в мире