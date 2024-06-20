https://ria.ru/20240620/iran-1954147911.html

МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов

МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов - РИА Новости, 20.06.2024

МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов

Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:52

2024-06-20T08:52

2024-06-20T08:52

в мире

иран

канада

тегеран (город)

мелани жоли

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит международному праву, Тегеран оставляет за собой право соразмерно ответить на этот шаг, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Накануне канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. "Вызывающий отвращение шаг канадского правительства против Корпуса стражей Исламской революции не оказывает никакого влияния на создание законной мощи, имеющей сдерживающий характер, (а также на) повышение уровня и масштабов могущества этих доблестных сил, возникших из самой сущности иранской нации", - приводятся слова Канаани в Telegram-канале иранского МИД. Иран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер" после этого шага канадского правительства, подчеркнул Канаани.

https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html

https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html

иран

канада

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, канада, тегеран (город), мелани жоли, корпус стражей исламской революции