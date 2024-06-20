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МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов - РИА Новости, 20.06.2024
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08:52 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/iran-1954147911.html
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов - РИА Новости, 20.06.2024
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов
Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:52
2024-06-20T08:52
в мире
иран
канада
тегеран (город)
мелани жоли
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит международному праву, Тегеран оставляет за собой право соразмерно ответить на этот шаг, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Накануне канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. "Вызывающий отвращение шаг канадского правительства против Корпуса стражей Исламской революции не оказывает никакого влияния на создание законной мощи, имеющей сдерживающий характер, (а также на) повышение уровня и масштабов могущества этих доблестных сил, возникших из самой сущности иранской нации", - приводятся слова Канаани в Telegram-канале иранского МИД. Иран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер" после этого шага канадского правительства, подчеркнул Канаани.
https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html
https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html
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в мире, иран, канада, тегеран (город), мелани жоли, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Канада, Тегеран (город), Мелани Жоли, Корпус стражей исламской революции
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов

Иран оставил за собой право ответа на внесение Канадой КСИР в список террористов

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит международному праву, Тегеран оставляет за собой право соразмерно ответить на этот шаг, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Накануне канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады.
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР
Вчера, 23:29
"Вызывающий отвращение шаг канадского правительства против Корпуса стражей Исламской революции не оказывает никакого влияния на создание законной мощи, имеющей сдерживающий характер, (а также на) повышение уровня и масштабов могущества этих доблестных сил, возникших из самой сущности иранской нации", - приводятся слова Канаани в Telegram-канале иранского МИД.
Иран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер" после этого шага канадского правительства, подчеркнул Канаани.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
16 января, 20:44
 
В миреИранКанадаТегеран (город)Мелани ЖолиКорпус стражей исламской революции
 
 
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