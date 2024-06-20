https://ria.ru/20240620/iran-1954147911.html
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов - РИА Новости, 20.06.2024
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов
Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:52
2024-06-20T08:52
2024-06-20T08:52
в мире
иран
канада
тегеран (город)
мелани жоли
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Внесение властями Канады Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций противоречит международному праву, Тегеран оставляет за собой право соразмерно ответить на этот шаг, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Накануне канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. "Вызывающий отвращение шаг канадского правительства против Корпуса стражей Исламской революции не оказывает никакого влияния на создание законной мощи, имеющей сдерживающий характер, (а также на) повышение уровня и масштабов могущества этих доблестных сил, возникших из самой сущности иранской нации", - приводятся слова Канаани в Telegram-канале иранского МИД. Иран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер" после этого шага канадского правительства, подчеркнул Канаани.
https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html
https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html
иран
канада
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, канада, тегеран (город), мелани жоли, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Канада, Тегеран (город), Мелани Жоли, Корпус стражей исламской революции
МИД Ирана ответил на внесение Канадой КСИР в список террористов
Иран оставил за собой право ответа на внесение Канадой КСИР в список террористов