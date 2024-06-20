https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

Опубликованы документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

Опубликованы документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.06.2024

Опубликованы документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

В России впервые опубликованы документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-20T16:55

2024-06-20T16:55

2024-06-21T00:52

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России впервые опубликованы документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам, а затем помилованного в 1990 году главой федеральной земли Нижняя Саксония Эрнстом Альбрехтом — отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Документы выложены на портале История.рф.Их вместе с группой ученых отыскал и перевел на русский язык эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев. Первого февраля 1980 года земельный суд города Штаде (ФРГ) приговорил Шарфеттера (Erich Gustav Scharfetter) к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Десять лет спустя, в феврале 1990 года, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста и ухудшения здоровья. Освободился Шарфеттер 30 марта 1990-го. Умер в 1998 году в возрасте 90 лет. Шарфеттер, родившийся в Данциге в 1908 году, в 1931-м вступил в гитлеровскую партию НСДАП, а в 1933 году — в так называемые общие СС. В 1939 году был призван в ваффен-СС, где получил военное и санитарное образование. Участвовал в польской кампании, затем служил в различных подразделениях СС в качестве санитара, пройдя дополнительную подготовку по борьбе с болезнями и эпидемиями.Убийства киркой Осенью 1943 года Шарфеттера направили в оккупированную Эстонию в филиалы концлагеря Вайвара — Эреда, Куремяэ, Йыхви, где он совершил свои преступления, за которые десятилетия спустя предстал перед судом. Эти лагеря были созданы в рамках ликвидации гетто в Прибалтике и Белоруссии. Командиром комплексов концлагерей Вайвара был гауптштурмфюрер СС Аумайер (казнен в Польше в 1948 году), медицинская часть находилась в ведении первого лагерного врача, оберштурмфюрера СС Франца фон Бодманна. Внешнюю охрану несли эстонские полицейские батальоны, внутренний распорядок поддерживался заключенными-капо. Штат немцев был небольшим, основной контингент служащих — коллаборационисты. После эвакуации из Эстонии из-за приближения Красной армии Шарфеттер служил в концлагере Штуттхоф, филиале Троли. Там получил травму ноги и с осени 1944-го находился в военном госпитале. В последние месяцы войны перебрался в Гамбург, где и остался жить вместе с семьей. С 1956 года ходил в море в качестве помощника машиниста на различных судах. После того как в ноябре 1960 года жена написала ему, что ими заинтересовалась полиция, Шарфеттер сошел в судна в Порт-Саиде и попросил убежища в Египте. В следующие годы он работал техником в египетской государственной компании, но в ноябре 1977-го решил вернуться в ФРГ. Его арестовали сразу же по прилете в аэропорт Мюнхена на основании ордера, выданного окружным судом Штаде. Тринадцатого декабря 1978 года начался судебный процесс. Суд рассматривал события в лагерях Куремяэ (500-1000 заключенных), Йыхви (150 заключенных) и Эреда (до тысячи заключенных). Первым обвинением против Шарфеттера было убийство группы евреев в Куремяэ. Согласно показаниям свидетелей, зимой 1943-1944 годов (календаря они не имели) Шарфеттер прибыл в лагерь и затребовал список больных и нетрудоспособных узников у лагерного медика (тоже из заключенных). Изначально он планировал убивать этих людей инъекциями, для чего приготовил шприц и препараты. При помощи коменданта лагеря Энгста заключенных из списка — их было от 15 до 22 человек, показания свидетелей разнятся — по одному заводили в барак, где они должны были получить смертельный укол. Но Шарфеттер вдруг начал убивать их киркой, а затем еще перерезал каждому горло. Одной жертве (свидетель заявил, что это была девушка) удалось вырваться из барака, но комендант затолкал ее обратно, и Шарфеттер ее застрелил. Тела убитых передали команде узников для сожжения. Один из членов этой команды вспомнил, что одна из жертв еще подавала признаки жизни, но подсудимый толкнул этого человека в огонь заживо.Весть о случившемся разнеслась по соседним лагерям, и убийца получил прозвище "человек с киркой". Его зверства казались чудовищными даже для концлагеря, так что многие узники хорошо запомнили его в лицо и впоследствии смогли опознать. Сам Шарфеттер все отрицал, но суд признал его виновным, особо подчеркнув, что он не имел приказа убивать этих людей и действовал из собственных низменных побуждений. За количество жертв была взята минимальная оценка из всех показаний — 15 человек. Второе доказанное обвинение против Шарфеттера — убийство трех заболевших заключенных в Йыхви в ноябре — декабре 1943 года. Шарфеттер прибыл в лагерь из-за вспышки тифа. Выявленных больных отправили на машинах в Вайвара, после чего подсудимый дезинфицировал некоторые помещения и проверил температуру у оставшихся заключенных. Выявив еще трех больных, он вывел их к лагерному туалету. Одна из свидетельниц слышала выстрелы и видела сани с телами убитых, у которых также были перерезаны горла. Вывозом тел Шарфеттер занимался лично. Суд признал его виновным в убийстве трех заключенных. Другие эпизоды суду так и не удалось доказать. Среди них — убийство молодой эстонской еврейки в начале 1944 года в Эреда. Согласно показаниям свидетельницы, Шарфеттер вместе с другим эсэсовцем резиновыми дубинками избивали узниц, получивших несколько картофелин от кого-то из немцев, затем одну из них застрелил. Два расстрела имели место в Эреда в 1944 году: Шарфеттер застрелил двоих заключенных за то, что у них не было сил дойти до туалета. Помилование втихуюСуд в 1980-м дал нацистскому садисту по одному пожизненному сроку за каждое совершенное убийство, что было нечастым случаем в немецкой правовой практике. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, мотивируя их преклонным возрастом и плохим здоровьем отца. После двух неудачных попыток она обратилась основанную в 1951 году организацию "Тихая помощь", занимавшуюся облегчением участи приговоренных нацистов, включая прошения о помиловании или уменьшении срока. Одной из идейных вдохновительниц и многолетних активисток "Тихой помощи" была Гудрун Бурвиц, урожденная Гиммлер — дочь одного из главных нацистских палачей, рейхсфюрера СС. В третий раз прошение по Шарфеттеру дошло до президента ФРГ, но ведомство бундеспрезидента его не приняло, объяснив, что помилование — это компетенция федеральных земель. В марте 1989 года министр-президент Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт также отклонил прошение, но "Тихая помощь" вновь обратилась к нему с той же просьбой. В итоге в феврале 1990 года Альбрехт принял решение отпустить серийного убийцу с 18 пожизненными сроками ввиду преклонного возраста и состояния здоровья. Шарфеттер стал не единственным помилованным нацистским преступником в ФРГ: подобные случаи встречались регулярно в различных федеральных землях. Отмечалось, что "Тихая помощь" сыграла в этом не последнюю роль.

https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

https://ria.ru/20231109/khrustalnaya_noch-1907873627.html

https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html

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Дарья Буймова

германия, нижняя саксония, ссср, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, россия