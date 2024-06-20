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"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 20.06.2024
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14:57 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 20.06.2024
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России
Российская экономика растет, несмотря на очередной пакет санкций против Москвы, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:57
2024-06-20T14:57
россия
германия
москва
севим дагделен
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская экономика растет, несмотря на очередной пакет санкций против Москвы, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."Опять сами себе навредили: после 13 пакетов санкций от Евросоюза экономика России растет, а Германии – слабеет. Вместо того, чтобы прекратить эту безумную экономическую войну, Федеральное правительство одобрило 14 пакет. Пора прекратить сумасшедшую политику коалиции "Светофор", — написала политик.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против России будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент страны Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html
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россия, германия, москва, севим дагделен, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, политика
Россия, Германия, Москва, Севим Дагделен, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Политика
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России

Депутат бундестага Дагделен: российская экономика растет, несмотря на санкции

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская экономика растет, несмотря на очередной пакет санкций против Москвы, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.
«
"Опять сами себе навредили: после 13 пакетов санкций от Евросоюза экономика России растет, а Германии – слабеет. Вместо того, чтобы прекратить эту безумную экономическую войну, Федеральное правительство одобрило 14 пакет. Пора прекратить сумасшедшую политику коалиции "Светофор", — написала политик.
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам
Вчера, 11:59
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против России будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент страны Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
Вчера, 10:43
 
РоссияГерманияМоскваСевим ДагделенУрсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ миреПолитика
 
 
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