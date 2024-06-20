https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России

"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 20.06.2024

"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России

Российская экономика растет, несмотря на очередной пакет санкций против Москвы, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:57

2024-06-20T14:57

2024-06-20T14:57

россия

германия

москва

севим дагделен

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская экономика растет, несмотря на очередной пакет санкций против Москвы, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."Опять сами себе навредили: после 13 пакетов санкций от Евросоюза экономика России растет, а Германии – слабеет. Вместо того, чтобы прекратить эту безумную экономическую войну, Федеральное правительство одобрило 14 пакет. Пора прекратить сумасшедшую политику коалиции "Светофор", — написала политик.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против России будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент страны Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

россия

германия

москва

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россия, германия, москва, севим дагделен, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, политика