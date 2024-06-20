https://ria.ru/20240620/fsb-1954341669.html

ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины

ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины - РИА Новости, 20.06.2024

ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины

Мужчину, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе террористической организации, задержали в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:12

2024-06-20T18:12

2024-06-20T18:16

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе террористической организации, задержали в Белгородской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.Отмечается, что житель города Искитим Новосибирской области 1996 года рождения намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в ряды действующей на территории Украины террористической организации, но был задержан сотрудниками Погрануправления на территории Белгородского района Белгородской области."В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (Приготовление к преступлению, государственная измена, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической – ред.)", – говорится в сообщении.В УФСБ добавили, что санкции по статьям предусматривают лишение свободы на срок до двадцати лет.

https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html

https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952813035.html

украина

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, белгородская область