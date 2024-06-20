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ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины - РИА Новости, 20.06.2024
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18:12 20.06.2024 (обновлено: 18:16 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/fsb-1954341669.html
ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины
ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины - РИА Новости, 20.06.2024
ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины
Мужчину, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе террористической организации, задержали в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:12
2024-06-20T18:16
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе террористической организации, задержали в Белгородской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону."Сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.Отмечается, что житель города Искитим Новосибирской области 1996 года рождения намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в ряды действующей на территории Украины террористической организации, но был задержан сотрудниками Погрануправления на территории Белгородского района Белгородской области."В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (Приготовление к преступлению, государственная измена, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической – ред.)", – говорится в сообщении.В УФСБ добавили, что санкции по статьям предусматривают лишение свободы на срок до двадцати лет.
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html
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украина
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, белгородская область
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия, Белгородская область
ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины

ФСБ: под Белгородом задержан мужчина, собиравшийся воевать на стороне Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе террористической организации, задержали в Белгородской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что житель города Искитим Новосибирской области 1996 года рождения намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в ряды действующей на территории Украины террористической организации, но был задержан сотрудниками Погрануправления на территории Белгородского района Белгородской области.
"В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (Приготовление к преступлению, государственная измена, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической – ред.)", – говорится в сообщении.
В УФСБ добавили, что санкции по статьям предусматривают лишение свободы на срок до двадцати лет.
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УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествияБелгородская область
 
 
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