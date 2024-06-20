https://ria.ru/20240620/forum-1954266252.html

Культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября

Культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября - РИА Новости, 20.06.2024

Культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября

Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?", сообщил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:14

2024-06-20T15:14

2024-06-20T15:20

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санкт-петербург

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?", сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Как отметила вице-премьер, (X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур - ред.) пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2024 года и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?", - передают слова Голиковой в сообщении.По ее словам, деловая программа форума будет включать в себя десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?", "Искусственный интеллект и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыка", "Цирк" и "Музеи"."На третий день форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдет торжественная церемония вручения "Эрмитажной премии", учрежденной оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем… Заместитель министра культуры России Андрей Малышев подчеркнул, что в рамках юбилейного форума объединенных культур пройдут мероприятия, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС, также запланирована многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества", - уточнили в сообщении.По данным аппарата, основными площадками деловой программы форума станут главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы пройдут в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф". Планируется участие 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html

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Наталья Макарова

санкт-петербург, татьяна голикова, новости культуры, россия, государственный эрмитаж, снг, брикс