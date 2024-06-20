https://ria.ru/20240620/ege-1954206955.html

В Госдуме могут прописать четкую инструкцию по организации ЕГЭ

В Госдуме могут прописать четкую инструкцию по организации ЕГЭ - РИА Новости, 20.06.2024

В Госдуме могут прописать четкую инструкцию по организации ЕГЭ

Российские парламентарии могут прописать в законе или в рекомендациях четкую инструкцию по организации ЕГЭ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:42

2024-06-20T12:42

2024-06-20T14:44

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екатерина мизулина

госдума рф

лига безопасного интернета

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские парламентарии могут прописать в законе или в рекомендациях четкую инструкцию по организации ЕГЭ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова. "Четвертого июля будет заседание, на котором мы примем решение, нужно ли прописать какую-то поправку в закон или нужно просто сделать федеральную четкую инструкцию, начиная от того, как должен быть организован ЕГЭ, какие правила досмотра... что нужно заранее настраивать металлоискатели", - сказала она журналистам. Она отметила, что нужно заранее проговаривать с управляющими компаниями, чтобы в момент проведения ЕГЭ не было никаких ремонтных работ, которые могут помешать. А также чтобы металлоискатели работали правильно и не реагировали на заколки или брекеты. "Это очень важно, поэтому вот эту историю, либо это будет федеральная инструкция, как правило, организовывать со всеми пунктами, включая и досмотр детей, и металлоискатель, и управляющие компании, либо это будет изменение какой-то в закон. Вот этот вопрос мы с коллегами вместе будем решать 4 июля", - добавила депутат. Также депутат подчеркнула, что на базе комитета организована специальная почта, куда люди, причем как сами дети, так и их родители, могут прислать обращение в случае несогласия с процессом проведения экзамена. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале неоднократно публиковала жалобы школьников на процедуру досмотра перед ЕГЭ, а также сложность некоторых вариантов экзамена по тем или иным предметам.

https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, екатерина мизулина, госдума рф, лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование