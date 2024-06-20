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В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ - РИА Новости, 20.06.2024
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11:40 20.06.2024 (обновлено: 11:44 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ege-1954189991.html
В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ - РИА Новости, 20.06.2024
В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов, сообщил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:40
2024-06-20T11:44
общество
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. "Завершается (период сдачи - ред.) Единого государственного экзамена. В целом экзамен прошел штатно, без каких-то серьезных без сбоев, без утечек экзаменационных материалов в этом году", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
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общество, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ

Кравцов: ЕГЭ в этом году прошел штатно, без серьезных сбоев и утечек материалов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Завершается (период сдачи - ред.) Единого государственного экзамена. В целом экзамен прошел штатно, без каких-то серьезных без сбоев, без утечек экзаменационных материалов в этом году", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ
27 марта, 13:24
 
ОбществоСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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