https://ria.ru/20240620/ege-1954189991.html

В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ

В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ - РИА Новости, 20.06.2024

В Минпросвещения рассказали, как в этом году прошел ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов, сообщил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:40

2024-06-20T11:40

2024-06-20T11:44

общество

сергей кравцов

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого года происходит штатно, без серьёзных сбоев и утечек материалов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. "Завершается (период сдачи - ред.) Единого государственного экзамена. В целом экзамен прошел штатно, без каких-то серьезных без сбоев, без утечек экзаменационных материалов в этом году", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936145842.html

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2024

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общество, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование