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На Украине повредили одну из теплоэлектростанций - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/dtek-1954142781.html
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций - РИА Новости, 20.06.2024
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:48
2024-06-20T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
донецкая народная республика
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Серьезно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении ДТЭК. В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

ДТЭК: на Украине повредили одну из теплоэлектростанций

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР.
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"Серьезно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении ДТЭК.
В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаДТЭКУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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