https://ria.ru/20240620/dtek-1954142781.html

На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

На Украине повредили одну из теплоэлектростанций - РИА Новости, 20.06.2024

На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:48

2024-06-20T07:48

2024-06-20T07:48

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

дтэк

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Серьезно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении ДТЭК. В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины