https://ria.ru/20240620/dtek-1954142781.html
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций - РИА Новости, 20.06.2024
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:48
2024-06-20T07:48
2024-06-20T07:48
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Серьезно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении ДТЭК. В каком регионе расположена ТЭС, не уточняется.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
ДТЭК: на Украине повредили одну из теплоэлектростанций