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РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда - РИА Новости, 20.06.2024
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19:51 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html
РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда
РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда - РИА Новости, 20.06.2024
РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда
РЖД в преддверии празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) обновляют курсирующие там пассажирские поезда, сообщила компания. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:51
2024-06-20T19:51
экономика
ржд
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РЖД в преддверии празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) обновляют курсирующие там пассажирские поезда, сообщила компания. "В преддверии празднования 50-летия БАМа обновляем составы поездов, которые курсируют на магистрали… Новые вагоны современные и комфортные: в них есть кондиционеры, душевые кабины и экологически чистые туалетные комплексы. Во всех предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты", - говорится в сообщении РЖД, "В частности, 48 плацкартных и 29 купейных вагонов появились в составах фирменных поездов № 627/628 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, № 81/82 "Гилюй" Тында - Благовещенск и поезда № 381/382 сообщением Иркутск - Усть-Илим - Северобайкальск", - добавляется там. До конца текущего года будут обновлены вагоны поезда № 375/376 сообщением Нерюнгри - Новосибирск. БАМ в 2024 году отмечает 50-летний юбилей: 8 июля 1974 года было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ - часть Восточного полигона, самый короткий путь к Тихому океану, пересекает территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. БАМ стал инфраструктурой для международных транзитных перевозок, увеличил потенциал экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Сегодня БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20240423/putin-1941880435.html
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экономика, ржд, байкало-амурская магистраль
Экономика, РЖД, Байкало-Амурская магистраль
РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда

РЖД поставят современные пассажирские вагоны на БАМ в преддверии его 50-летия

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоезд в районе станции Лена города Усть-Кут
Поезд в районе станции Лена города Усть-Кут - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Поезд в районе станции Лена города Усть-Кут. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РЖД в преддверии празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) обновляют курсирующие там пассажирские поезда, сообщила компания.
"В преддверии празднования 50-летия БАМа обновляем составы поездов, которые курсируют на магистрали… Новые вагоны современные и комфортные: в них есть кондиционеры, душевые кабины и экологически чистые туалетные комплексы. Во всех предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты", - говорится в сообщении РЖД,
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин
23 апреля, 20:39
"В частности, 48 плацкартных и 29 купейных вагонов появились в составах фирменных поездов № 627/628 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, № 81/82 "Гилюй" Тында - Благовещенск и поезда № 381/382 сообщением Иркутск - Усть-Илим - Северобайкальск", - добавляется там. До конца текущего года будут обновлены вагоны поезда № 375/376 сообщением Нерюнгри - Новосибирск.
БАМ в 2024 году отмечает 50-летний юбилей: 8 июля 1974 года было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ - часть Восточного полигона, самый короткий путь к Тихому океану, пересекает территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края.
БАМ стал инфраструктурой для международных транзитных перевозок, увеличил потенциал экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Сегодня БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
22 апреля, 21:18
 
ЭкономикаРЖДБайкало-Амурская магистраль
 
 
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