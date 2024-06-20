https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html

РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда

РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда - РИА Новости, 20.06.2024

РЖД в преддверии юбилея БАМа обновляют курсирующие там пассажирские поезда

РЖД в преддверии празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) обновляют курсирующие там пассажирские поезда, сообщила компания. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:51

2024-06-20T19:51

2024-06-20T19:51

экономика

ржд

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РЖД в преддверии празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) обновляют курсирующие там пассажирские поезда, сообщила компания. "В преддверии празднования 50-летия БАМа обновляем составы поездов, которые курсируют на магистрали… Новые вагоны современные и комфортные: в них есть кондиционеры, душевые кабины и экологически чистые туалетные комплексы. Во всех предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты", - говорится в сообщении РЖД, "В частности, 48 плацкартных и 29 купейных вагонов появились в составах фирменных поездов № 627/628 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, № 81/82 "Гилюй" Тында - Благовещенск и поезда № 381/382 сообщением Иркутск - Усть-Илим - Северобайкальск", - добавляется там. До конца текущего года будут обновлены вагоны поезда № 375/376 сообщением Нерюнгри - Новосибирск. БАМ в 2024 году отмечает 50-летний юбилей: 8 июля 1974 года было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ - часть Восточного полигона, самый короткий путь к Тихому океану, пересекает территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. БАМ стал инфраструктурой для международных транзитных перевозок, увеличил потенциал экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Сегодня БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20240423/putin-1941880435.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ржд, байкало-амурская магистраль