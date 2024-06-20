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Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде - РИА Новости, 20.06.2024
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08:41 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/bam-1954146691.html
Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде
Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде - РИА Новости, 20.06.2024
Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде
Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали высотой 10 метров устанавливают к 50-летнему юбилею магистрали в Тынде, на огромном барельефе отобразили жизнь... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:41
2024-06-20T08:41
тында
амурская область
байкало-амурская магистраль
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали высотой 10 метров устанавливают к 50-летнему юбилею магистрали в Тынде, на огромном барельефе отобразили жизнь бамовцев от укладки рельс до песен под гитару, сообщает правительство Амурской области. "В Тынде устанавливают гигантский памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. Его длина – 10 метров. На огромном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и даже песни под гитару", - говорится в сообщении. На отдельном постаменте появятся скульптуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. Памятник будет радовать жителей и гостей города на площади 25-летия БАМа, отмечают в правительстве. "Сюжетные линии и фигуры героев "стройки века" можно изучать и рассматривать очень долго. Здорово, что в год 50-летия БАМа в нашем городе появится такой памятник!" - говорят местные жители.
https://ria.ru/20240427/bam-1942228256.html
https://ria.ru/20240619/vystavkabam-1953890393.html
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тында, амурская область, байкало-амурская магистраль
Тында, Амурская область, Байкало-Амурская магистраль
Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде

Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали устанавливают к юбилею в Тынде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути в городе Тында
Железнодорожные пути в городе Тында - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Железнодорожные пути в городе Тында. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали высотой 10 метров устанавливают к 50-летнему юбилею магистрали в Тынде, на огромном барельефе отобразили жизнь бамовцев от укладки рельс до песен под гитару, сообщает правительство Амурской области.
"В Тынде устанавливают гигантский памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. Его длина – 10 метров. На огромном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и даже песни под гитару", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония укладки последнего серебряного звена - секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Байкало-Амурская магистраль
27 апреля, 01:52
На отдельном постаменте появятся скульптуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. Памятник будет радовать жителей и гостей города на площади 25-летия БАМа, отмечают в правительстве.
"Сюжетные линии и фигуры героев "стройки века" можно изучать и рассматривать очень долго. Здорово, что в год 50-летия БАМа в нашем городе появится такой памятник!" - говорят местные жители.
Экспонат выставки к 50-летию БАМа - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Историческом музее откроют выставку к 50-летию БАМа
Вчера, 14:04
 
ТындаАмурская областьБайкало-Амурская магистраль
 
 
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