https://ria.ru/20240620/bam-1954146691.html

Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде

Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде - РИА Новости, 20.06.2024

Памятник строителям БАМа устанавливают к юбилею магистрали в Тынде

Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали высотой 10 метров устанавливают к 50-летнему юбилею магистрали в Тынде, на огромном барельефе отобразили жизнь... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:41

2024-06-20T08:41

2024-06-20T08:41

тында

амурская область

байкало-амурская магистраль

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали высотой 10 метров устанавливают к 50-летнему юбилею магистрали в Тынде, на огромном барельефе отобразили жизнь бамовцев от укладки рельс до песен под гитару, сообщает правительство Амурской области. "В Тынде устанавливают гигантский памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. Его длина – 10 метров. На огромном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и даже песни под гитару", - говорится в сообщении. На отдельном постаменте появятся скульптуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. Памятник будет радовать жителей и гостей города на площади 25-летия БАМа, отмечают в правительстве. "Сюжетные линии и фигуры героев "стройки века" можно изучать и рассматривать очень долго. Здорово, что в год 50-летия БАМа в нашем городе появится такой памятник!" - говорят местные жители.

https://ria.ru/20240427/bam-1942228256.html

https://ria.ru/20240619/vystavkabam-1953890393.html

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тында, амурская область, байкало-амурская магистраль