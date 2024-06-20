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Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным "Ауруса" - РИА Новости, 20.06.2024
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09:54 20.06.2024 (обновлено: 10:03 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/aurus-1954158083.html
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным "Ауруса"
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным "Ауруса" - РИА Новости, 20.06.2024
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным "Ауруса"
Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом РФ Владимиром Путиным "Ауруса", поблагодарил "великолепную" машину, сообщает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:54
2024-06-20T10:03
россия
ким чен ын
владимир путин
юрий ушаков
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом РФ Владимиром Путиным "Ауруса", поблагодарил "великолепную" машину, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, в том числе северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус". Лидеры опробовали машину по очереди. Сначала Путин проехал за рулем "Ауруса" вместе с Ким Чен Ыном на пассажирском сиденье, а затем и Ким Чен Ын сел за руль. "Оба лидера по очереди управляли роскошным автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома. Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок", - сообщает радио "Голос Кореи". Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее уточнил, что это уже второй "Аурус", подаренный Ким Чен Ыну. Лидеру КНДР также преподнесли сервиз, адмиральский кортик. Путин же получил несколько художественных произведений с собственным изображением.
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россия, ким чен ын, владимир путин, юрий ушаков, визит путина в кндр, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Визит Путина в КНДР, В мире
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным "Ауруса"

"Голос Кореи": Ким Чен Ын поблагодарил Путина за подаренный "Аурус"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом РФ Владимиром Путиным "Ауруса", поблагодарил "великолепную" машину, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, в том числе северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус". Лидеры опробовали машину по очереди. Сначала Путин проехал за рулем "Ауруса" вместе с Ким Чен Ыном на пассажирском сиденье, а затем и Ким Чен Ын сел за руль.
«
"Оба лидера по очереди управляли роскошным автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома. Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок", - сообщает радио "Голос Кореи".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее уточнил, что это уже второй "Аурус", подаренный Ким Чен Ыну. Лидеру КНДР также преподнесли сервиз, адмиральский кортик. Путин же получил несколько художественных произведений с собственным изображением.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Вчера, 11:27
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинЮрий УшаковВизит Путина в КНДРВ мире
 
 
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