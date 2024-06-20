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Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2024
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14:06 20.06.2024 (обновлено: 14:36 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/analitik-1954234136.html
Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО
Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2024
Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО
Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвёртого поколения, позволяет Северной Корее... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:06
2024-06-20T14:36
россия
пхеньян
украина
игорь коротченко
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвёртого поколения, позволяет Северной Корее направить кадровых военных для участия в спецоперации, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Данная ситуация (в зоне СВО - ред.) с точки зрения норм международного права и устава ООН однозначно может быть квалифицирована как акт вооружённой агрессии в отношении Российской Федерации, а следовательно, указанный выше упомянутый пункт российско-северокорейского договора подразумевает, в том числе, и оказание Пхеньяном соответствующей военной и военно-технической помощи Москве", - сказал Коротченко. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. "Исходя из этого возможное присутствие и участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору", - добавил он. Аналитик отметил, что, в соответствии с новым документом, может быть предоставлена поддержка и в любой другой форме, в том числе в виде поставки боеприпасов и систем вооружений. &quot;Разумеется, это экспертная оценка возможных вариантов реализации соответствующего договора. Финальное решение и конкретные форматы выполнения взаимных обязательств являются прерогативой принятия соответствующих военно-политических решений лидерами двух наших государств&quot;. – подчеркнул Коротченко.По его словам, действия Запада и Украины можно классифицировать как агрессию. Аналитик отметил, что в соответствии с Конституцией РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области в их прежних административных границах теперь являются неотъемлемой частью территории России. Таким образом, на части новых российских территорий присутствуют ВСУ, которые ведут боевые действия против российской армии. Кроме того, в составе группировки противника действуют иностранные кадровые военные, выполняющие функции военных советников, и непосредственно участвующие в подготовке и применении поставленных Западом высокоточных вооружений для ударов не только по территории новых субъектов РФ, но и других регионов, обратил внимание Коротченко. Он также напомнил, что в ближайшей перспективе ожидается поставка Украине F-16 и других истребителей четвёртого поколения из состава ВВС ряда европейских стран НАТО. "В этой связи теоретически и практически нельзя исключать, что ответом при принятии соответствующего двустороннего политического решения Москвы и Пхеньяна может стать появление северокорейских военных в зоне СВО для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника", - добавил эксперт. Он заметил, что договор подразумевает взаимную помощь, а значит, аналогично поступит и Россия в случае, если КНДР подвергнется вооружённой агрессии и Пхеньян обратится за поддержкой к Москве. "При этом не будем забывать, что как Российская Федерация, так и Корейская Народно-Демократическая Республика являются ракетно-ядерными державами и обладают всеми компонентами соответствующих стратегических и нестратегических ядерных сил", - заключил Коротченко.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html
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россия, пхеньян, украина, игорь коротченко, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, нато, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Украина, Игорь Коротченко, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО, Визит Путина в КНДР
Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО

Эксперт: договор с КНДР позволяет направить кадровых военных на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвёртого поколения, позволяет Северной Корее направить кадровых военных для участия в спецоперации, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
«
"Данная ситуация (в зоне СВО - ред.) с точки зрения норм международного права и устава ООН однозначно может быть квалифицирована как акт вооружённой агрессии в отношении Российской Федерации, а следовательно, указанный выше упомянутый пункт российско-северокорейского договора подразумевает, в том числе, и оказание Пхеньяном соответствующей военной и военно-технической помощи Москве", - сказал Коротченко.
Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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2 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньян

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньян

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
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12 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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14 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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15 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
«
"Исходя из этого возможное присутствие и участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору", - добавил он.
Аналитик отметил, что, в соответствии с новым документом, может быть предоставлена поддержка и в любой другой форме, в том числе в виде поставки боеприпасов и систем вооружений.
«

"Разумеется, это экспертная оценка возможных вариантов реализации соответствующего договора. Финальное решение и конкретные форматы выполнения взаимных обязательств являются прерогативой принятия соответствующих военно-политических решений лидерами двух наших государств". – подчеркнул Коротченко.

По его словам, действия Запада и Украины можно классифицировать как агрессию. Аналитик отметил, что в соответствии с Конституцией РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области в их прежних административных границах теперь являются неотъемлемой частью территории России. Таким образом, на части новых российских территорий присутствуют ВСУ, которые ведут боевые действия против российской армии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин оценил поддержку КНДР в спецоперации на Украине
18 июня, 00:10
Кроме того, в составе группировки противника действуют иностранные кадровые военные, выполняющие функции военных советников, и непосредственно участвующие в подготовке и применении поставленных Западом высокоточных вооружений для ударов не только по территории новых субъектов РФ, но и других регионов, обратил внимание Коротченко. Он также напомнил, что в ближайшей перспективе ожидается поставка Украине F-16 и других истребителей четвёртого поколения из состава ВВС ряда европейских стран НАТО.
«
"В этой связи теоретически и практически нельзя исключать, что ответом при принятии соответствующего двустороннего политического решения Москвы и Пхеньяна может стать появление северокорейских военных в зоне СВО для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника", - добавил эксперт.
Он заметил, что договор подразумевает взаимную помощь, а значит, аналогично поступит и Россия в случае, если КНДР подвергнется вооружённой агрессии и Пхеньян обратится за поддержкой к Москве.
«
"При этом не будем забывать, что как Российская Федерация, так и Корейская Народно-Демократическая Республика являются ракетно-ядерными державами и обладают всеми компонентами соответствующих стратегических и нестратегических ядерных сил", - заключил Коротченко.
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором
Вчера, 07:12
 
РоссияПхеньянУкраинаИгорь КоротченкоВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныНАТОВизит Путина в КНДР
 
 
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