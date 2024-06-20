https://ria.ru/20240620/analitik-1954234136.html

Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО

Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2024

Аналитик не исключил появления северокорейских военных в зоне СВО

Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвёртого поколения, позволяет Северной Корее... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:06

2024-06-20T14:06

2024-06-20T14:36

россия

пхеньян

украина

игорь коротченко

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвёртого поколения, позволяет Северной Корее направить кадровых военных для участия в спецоперации, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Данная ситуация (в зоне СВО - ред.) с точки зрения норм международного права и устава ООН однозначно может быть квалифицирована как акт вооружённой агрессии в отношении Российской Федерации, а следовательно, указанный выше упомянутый пункт российско-северокорейского договора подразумевает, в том числе, и оказание Пхеньяном соответствующей военной и военно-технической помощи Москве", - сказал Коротченко. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. "Исходя из этого возможное присутствие и участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору", - добавил он. Аналитик отметил, что, в соответствии с новым документом, может быть предоставлена поддержка и в любой другой форме, в том числе в виде поставки боеприпасов и систем вооружений. "Разумеется, это экспертная оценка возможных вариантов реализации соответствующего договора. Финальное решение и конкретные форматы выполнения взаимных обязательств являются прерогативой принятия соответствующих военно-политических решений лидерами двух наших государств". – подчеркнул Коротченко.По его словам, действия Запада и Украины можно классифицировать как агрессию. Аналитик отметил, что в соответствии с Конституцией РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области в их прежних административных границах теперь являются неотъемлемой частью территории России. Таким образом, на части новых российских территорий присутствуют ВСУ, которые ведут боевые действия против российской армии. Кроме того, в составе группировки противника действуют иностранные кадровые военные, выполняющие функции военных советников, и непосредственно участвующие в подготовке и применении поставленных Западом высокоточных вооружений для ударов не только по территории новых субъектов РФ, но и других регионов, обратил внимание Коротченко. Он также напомнил, что в ближайшей перспективе ожидается поставка Украине F-16 и других истребителей четвёртого поколения из состава ВВС ряда европейских стран НАТО. "В этой связи теоретически и практически нельзя исключать, что ответом при принятии соответствующего двустороннего политического решения Москвы и Пхеньяна может стать появление северокорейских военных в зоне СВО для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника", - добавил эксперт. Он заметил, что договор подразумевает взаимную помощь, а значит, аналогично поступит и Россия в случае, если КНДР подвергнется вооружённой агрессии и Пхеньян обратится за поддержкой к Москве. "При этом не будем забывать, что как Российская Федерация, так и Корейская Народно-Демократическая Республика являются ракетно-ядерными державами и обладают всеми компонентами соответствующих стратегических и нестратегических ядерных сил", - заключил Коротченко.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html

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