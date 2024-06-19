Рейтинг@Mail.ru
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 19.06.2024 (обновлено: 00:37 20.06.2024)
https://ria.ru/20240619/zapad-1954122674.html
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.06.2024
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-19T23:49
2024-06-20T00:37
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
китай
иран
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть Запад "еще больше сплотиться"."Этот Договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, - должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", - сказал он во время визита в Канаду.Столтенберг также утверждает, что на Западе "обеспокоены, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР".Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html
россия
китай
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, йенс столтенберг, китай, иран, владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Китай, Иран, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться

© AP Photo / Olivier MatthysЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть Запад "еще больше сплотиться".
"Этот Договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, - должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", - сказал он во время визита в Канаду.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин асимметрично ударил в азиатское подбрюшье США
Вчера, 08:00
Столтенберг также утверждает, что на Западе "обеспокоены, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР".
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Эксперт назвал договор с КНДР противоположностью связи США и Южной Кореи
Вчера, 20:27
 
В миреРоссияНАТОЙенс СтолтенбергКитайИранВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала