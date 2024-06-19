https://ria.ru/20240619/zapad-1954122674.html
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.06.2024
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-19T23:49
2024-06-19T23:49
2024-06-20T00:37
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть Запад "еще больше сплотиться"."Этот Договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, - должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", - сказал он во время визита в Канаду.Столтенберг также утверждает, что на Западе "обеспокоены, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР".Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, китай, иран, владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Китай, Иран, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться