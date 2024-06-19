https://ria.ru/20240619/zapad-1954122674.html

Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг

Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.06.2024

Договор России и КНДР должен еще больше сплотить Запад, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-19T23:49

2024-06-19T23:49

2024-06-20T00:37

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нато

йенс столтенберг

китай

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владимир путин

ким чен ын

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заявил, что это должно подтолкнуть Запад "еще больше сплотиться"."Этот Договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, - должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее", - сказал он во время визита в Канаду.Столтенберг также утверждает, что на Западе "обеспокоены, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР".Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html

россия

китай

иран

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