https://ria.ru/20240619/vsu-1953854189.html

ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко

ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко

Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:33

2024-06-19T07:33

2024-06-19T07:33

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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее. Мнением о причине появления трупов в водоеме поделился местный житель одного из населенных пунктов, расположенного в устье реки", - сообщил Марочко. Марочко уточнил, что местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме ВСУ.

https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html

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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина