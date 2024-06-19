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ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vsu-1953854189.html
ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко
ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко
Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:33
2024-06-19T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее. Мнением о причине появления трупов в водоеме поделился местный житель одного из населенных пунктов, расположенного в устье реки", - сообщил Марочко. Марочко уточнил, что местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме ВСУ.
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку, заявил Марочко

Марочко: ВСУ стали избавляться от тел погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее. Мнением о причине появления трупов в водоеме поделился местный житель одного из населенных пунктов, расположенного в устье реки", - сообщил Марочко.
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Марочко уточнил, что местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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