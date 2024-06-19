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ВСУ ударили из "Града" по подконтрольному им селу в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vsu-1953852577.html
ВСУ ударили из "Града" по подконтрольному им селу в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ ударили из "Града" по подконтрольному им селу в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ ударили из "Града" по подконтрольному им селу в ЛНР, заявил Марочко
ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:07
2024-06-19T07:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины нанесли удар по временно подконтрольному им населенному пункту ЛНР. Со стороны украинских боевиков зафиксирован удар по оккупированному населенному пункту Невское с применением РСЗО 122 миллиметра. Огонь велся из БМ-21 "ГРАД", было использовано не менее 40 боеприпасов", - рассказал Марочко агентству. По его мнению, удар по селу мог быть как "дружественным огнем" и ошибкой в расчетах украинских артиллеристов, так и целенаправленным ударом по остающимся в Невском мирным жителям для пропаганды и дискредитации вооруженных сил РФ. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ ударили из "Града" по подконтрольному им селу в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. ВСУ ударили из РСЗО "Град" по подконтрольному им селу Невское в ЛНР, причиной могла быть как ошибка в расчетах артиллеристов, так и провокация с целью обвинить российские войска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по временно подконтрольному им населенному пункту ЛНР. Со стороны украинских боевиков зафиксирован удар по оккупированному населенному пункту Невское с применением РСЗО 122 миллиметра. Огонь велся из БМ-21 "ГРАД", было использовано не менее 40 боеприпасов", - рассказал Марочко агентству.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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18 июня, 20:47
По его мнению, удар по селу мог быть как "дружественным огнем" и ошибкой в расчетах украинских артиллеристов, так и целенаправленным ударом по остающимся в Невском мирным жителям для пропаганды и дискредитации вооруженных сил РФ.
Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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