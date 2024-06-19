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Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:49

2024-06-19T10:49

2024-06-19T10:55

россия

ким чен ын

владимир путин

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух часов. При этом изначально на общение в этом формате закладывалось около часа. Далее лидеры продолжат беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции "Кымсусан" и за чаепитием. До этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций обеих стран. Их продолжительность составила чуть более 1,5 часов.По итогам российско-корейских переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр