Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын завершили двухчасовое общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне
Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.
Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.
По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.
По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.
Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.
Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.
Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.
После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.
После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.
В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.
В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.
Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.
Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.
Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.
Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.
После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.
После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.
Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".
Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.
Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.
Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.
Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.
Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.
По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.
Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.
После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.
В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.
Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.
Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.
После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.
Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.
Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.
Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.