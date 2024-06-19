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Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет - РИА Новости, 19.06.2024
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10:49 19.06.2024 (обновлено: 10:55 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/vstrecha-1953890160.html
Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет - РИА Новости, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:49
2024-06-19T10:55
россия
ким чен ын
владимир путин
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух часов. При этом изначально на общение в этом формате закладывалось около часа. Далее лидеры продолжат беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции "Кымсусан" и за чаепитием. До этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций обеих стран. Их продолжительность составила чуть более 1,5 часов.По итогам российско-корейских переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.
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россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын завершили двухчасовое общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет. С глазу на глаз лидеры двух государств разговаривали порядка двух часов. При этом изначально на общение в этом формате закладывалось около часа.
Далее лидеры продолжат беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции "Кымсусан" и за чаепитием.
До этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций обеих стран. Их продолжительность составила чуть более 1,5 часов.
По итогам российско-корейских переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, а далее продолжат общение друг с другом.
Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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2 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньян

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньян

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
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12 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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14 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинВизит Путина в КНДР
 
 
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