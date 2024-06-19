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Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 19.06.2024
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15:24 19.06.2024
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Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями
Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 19.06.2024
Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями
Политизация украинской стороной детской темы мешает процессу воссоединения с семьями и направлена против самих детей, заявила уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:24
2024-06-19T15:24
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Политизация украинской стороной детской темы мешает процессу воссоединения с семьями и направлена против самих детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "С первых дней проведения СВО мы занимаемся воссоединением детей с их близкими на территории России и Украины. Девять детей мы вернули в Россию родителям, 70 детей воссоединились с их родственниками на Украине", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации. Она отметила, что украинские и западные СМИ раздувают "мифологические пузыри" вокруг данной ситуации, называют это депортацией и насильственным вывозом детей. "В итоге дезинформация негативно сказывается на самих семьях, поскольку родственники не доверяют, не обращаются, и семьи долго воссоединяются. Поэтому политизация украинской стороной детской темы мешает гуманитарному процессу и направлена против самих детей", - заявила детский омбудсмен.
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россия, украина, мария львова-белова, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Совет Федерации РФ, В мире
Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями

Львова-Белова: политизация Украиной детской темы мешает воссоединению с семьями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Политизация украинской стороной детской темы мешает процессу воссоединения с семьями и направлена против самих детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"С первых дней проведения СВО мы занимаемся воссоединением детей с их близкими на территории России и Украины. Девять детей мы вернули в Россию родителям, 70 детей воссоединились с их родственниками на Украине", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации.
Она отметила, что украинские и западные СМИ раздувают "мифологические пузыри" вокруг данной ситуации, называют это депортацией и насильственным вывозом детей.
"В итоге дезинформация негативно сказывается на самих семьях, поскольку родственники не доверяют, не обращаются, и семьи долго воссоединяются. Поэтому политизация украинской стороной детской темы мешает гуманитарному процессу и направлена против самих детей", - заявила детский омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария Львова-БеловаСовет Федерации РФВ мире
 
 
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