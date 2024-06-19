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В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2024
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12:31 19.06.2024 (обновлено: 12:45 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/volfovich-1953933044.html
В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия
В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2024
В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск и Москва первыми не будут применять ядерное оружие, но подчеркнул, что и "в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:31
2024-06-19T12:45
в мире
минск
белоруссия
александр вольфович
нато
россия
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск и Москва первыми не будут применять ядерное оружие, но подчеркнул, что и "в долгу" они не останутся."Наши президенты (Белоруссии и России – ред.) адекватно оценивают ситуацию (с безопасностью в мире - ред.), мы должны предпринимать соответствующие шаги. Мы также проводим тренировки (по применению ядерного оружия – ред.), готовы к этому. Но надеюсь, что здравомыслящие политики, занимающие большие должности, в том числе на Западе, должны понимать, к чему это (использование ядерного оружия – ред.) может привести… Как говорит наш президент, в долгу мы не останемся. Первыми мы не начнем, но и в долгу мы не останемся", - сказал госсекретарь журналистам в среду в Минске.Он также обратил внимание, что не Белоруссия и Россия первыми подняли тему ядерного оружия: ранее страны НАТО начали проводить соответствующие тренировки.Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости приведения в боеготовность ядерного оружия альянса, Вольфович заявил, что к таким темам нужно относиться серьезно, шутить такими темами нельзя, и заявление не вызывает оптимизма."Но, думаю, и на Западе понимают, что если кто-то в мире применит первым ядерное оружие – тактическое, стратегическое, это приведет к крупнейшему глобальному конфликту и глобальной катастрофе. Невозможно применить ядерное оружие в отношении какой-то отдельной территории и к отдельной стране", - сказал Вольфович. Он отметил, что, например, всей Европе "мало не покажется" в случае применения ядерного оружия в регионе. Госсекретарь обратил внимание, что Белоруссия до сих пор работает над устранением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "А если применить военное оружие? Даже тактическое, не стратегическое?" - подчеркнул Вольфович.Касаясь белорусско-российского учения по применению ТЯО, он отметил, что если есть такое оружие и род войск, который предназначен для его применения, то их надо тренировать. "Но, насколько я помню, в 2016 году впервые на территории Европы блоком НАТО была проведена крупнейшая тренировка по применению (ядерного оружия – ред.) и нанесению ударов по территории России и Беларуси", - сказал госсекретарь. Он также напомнил, что с 2018 года США принято решение о ревизии и модернизации ядерных боеприпасов, размещенных на территории Европы. "По нашим данным, свыше 250 (единиц – ред.) находится на территории Европы… И это неядерных стран, не Англии и Франции… Так кто первым заговорил (о ядерном оружии – ред.)?" - подчеркнул он.Вольфович выразил надежду, что здравый смысл у западных политиков все же победит и мир не подойдет к применению ядерного оружия. "За океаном (США – ред.) им спокойнее, а нам в Европе вместе жить и развиваться", - напомнил он.
https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html
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в мире, минск, белоруссия, александр вольфович, нато, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Вольфович, НАТО, Россия
В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия

Совбез Белоруссии о ядерном оружии: первыми не начнем, но в долгу не останемся

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск и Москва первыми не будут применять ядерное оружие, но подчеркнул, что и "в долгу" они не останутся.
"Наши президенты (Белоруссии и России – ред.) адекватно оценивают ситуацию (с безопасностью в мире - ред.), мы должны предпринимать соответствующие шаги. Мы также проводим тренировки (по применению ядерного оружия – ред.), готовы к этому. Но надеюсь, что здравомыслящие политики, занимающие большие должности, в том числе на Западе, должны понимать, к чему это (использование ядерного оружия – ред.) может привести… Как говорит наш президент, в долгу мы не останемся. Первыми мы не начнем, но и в долгу мы не останемся", - сказал госсекретарь журналистам в среду в Минске.
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Он также обратил внимание, что не Белоруссия и Россия первыми подняли тему ядерного оружия: ранее страны НАТО начали проводить соответствующие тренировки.
Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости приведения в боеготовность ядерного оружия альянса, Вольфович заявил, что к таким темам нужно относиться серьезно, шутить такими темами нельзя, и заявление не вызывает оптимизма.
"Но, думаю, и на Западе понимают, что если кто-то в мире применит первым ядерное оружие – тактическое, стратегическое, это приведет к крупнейшему глобальному конфликту и глобальной катастрофе. Невозможно применить ядерное оружие в отношении какой-то отдельной территории и к отдельной стране", - сказал Вольфович. Он отметил, что, например, всей Европе "мало не покажется" в случае применения ядерного оружия в регионе. Госсекретарь обратил внимание, что Белоруссия до сих пор работает над устранением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "А если применить военное оружие? Даже тактическое, не стратегическое?" - подчеркнул Вольфович.
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Касаясь белорусско-российского учения по применению ТЯО, он отметил, что если есть такое оружие и род войск, который предназначен для его применения, то их надо тренировать. "Но, насколько я помню, в 2016 году впервые на территории Европы блоком НАТО была проведена крупнейшая тренировка по применению (ядерного оружия – ред.) и нанесению ударов по территории России и Беларуси", - сказал госсекретарь. Он также напомнил, что с 2018 года США принято решение о ревизии и модернизации ядерных боеприпасов, размещенных на территории Европы. "По нашим данным, свыше 250 (единиц – ред.) находится на территории Европы… И это неядерных стран, не Англии и Франции… Так кто первым заговорил (о ядерном оружии – ред.)?" - подчеркнул он.
Вольфович выразил надежду, что здравый смысл у западных политиков все же победит и мир не подойдет к применению ядерного оружия. "За океаном (США – ред.) им спокойнее, а нам в Европе вместе жить и развиваться", - напомнил он.
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