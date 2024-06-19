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Украину завели в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954073338.html
Украину завели в тупик, пишут СМИ
Украину завели в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
Украину завели в тупик, пишут СМИ
Украина оказалась в тупике по итогам мирного саммита в Швейцарии, пишет Conversation. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:34
2024-06-19T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
бразилия
джо байден
си цзиньпин
запорожская аэс
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина оказалась в тупике по итогам мирного саммита в Швейцарии, пишет Conversation."В худшем случае нынешний подход завел Украину в тупик. Поддержка Запада по-прежнему скорее риторическая, чем реальная. &lt;...&gt; В то же время в остальном мире, похоже, набирает силу недавнее китайско-бразильское мирное предложение", — говорится в материале.Отмечается, что ВСУ продолжают страдать от проблем на поле боя. Медленные темпы передачи западной военной помощи и связанные с этим ограничения по-прежнему мешают украинской обороне, поясняют авторы статьи.Кроме того, новый закон о мобилизации вызывает глубокие разногласия и поддерживается менее чем половиной населения страны, испытывающей нехватку солдат, добавляют обозреватели."Итоги саммита оказались неутешительными", — резюмируется в публикации.Ранее в конце мая КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html
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в мире, украина, россия, бразилия, джо байден, си цзиньпин, запорожская аэс, вооруженные силы украины, нато, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Бразилия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ван И (политик)
Украину завели в тупик, пишут СМИ

Conversation: после мирного саммита Украина оказалась в тупике

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина оказалась в тупике по итогам мирного саммита в Швейцарии, пишет Conversation.
"В худшем случае нынешний подход завел Украину в тупик. Поддержка Запада по-прежнему скорее риторическая, чем реальная. <...> В то же время в остальном мире, похоже, набирает силу недавнее китайско-бразильское мирное предложение", — говорится в материале.
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Отмечается, что ВСУ продолжают страдать от проблем на поле боя. Медленные темпы передачи западной военной помощи и связанные с этим ограничения по-прежнему мешают украинской обороне, поясняют авторы статьи.
Кроме того, новый закон о мобилизации вызывает глубокие разногласия и поддерживается менее чем половиной населения страны, испытывающей нехватку солдат, добавляют обозреватели.
"Итоги саммита оказались неутешительными", — резюмируется в публикации.
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Ранее в конце мая КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
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Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБразилияДжо БайденСи ЦзиньпинЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныНАТОВан И (политик)
 
 
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