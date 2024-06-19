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CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 19.06.2024 (обновлено: 10:34 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953885354.html
CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины
CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины - РИА Новости, 19.06.2024
CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины
США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение о том, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:30
2024-06-19T10:34
в мире
украина
сша
великобритания
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение о том, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в июле, при этом среди его членов существуют разногласия касательно формулировки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС. "Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают насколько решительно следует принять на себя обязательство о членстве Украины в НАТО на предстоящем ... саммите альянса в Вашингтоне", - говорится в материале. По данным телеканала, обсуждения касаются формулировки о членстве Украины в альянсе. В частности, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал. Высокопоставленный американский источник заявил CNN, что чиновники американской администрации не считают, что слово "необратимый" получит поддержку всех членов альянса, предполагая, что против такой формулировки может выступить Венгрия. При этом, по его словам, США близки к тому, чтобы договориться о финальной формулировке с членами альянса. Другой собеседник отметил, что некоторые члены НАТО неохотно используют данное слово, поскольку считают, что Украине еще предстоит провести все необходимые демократические реформы, а также реформы по борьбе с коррупцией, необходимые для членства в НАТО. По словам европейского дипломата, "большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", когда дело заходит об определении конкретного пути Украины к членству в НАТО. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240602/nato-1949708317.html
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, украина, сша, великобритания, йенс столтенберг, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Великобритания, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины

CNN: формулировка о членстве Украины в НАТО вызвала разногласия в альянсе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение о том, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в июле, при этом среди его членов существуют разногласия касательно формулировки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС.
"Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают насколько решительно следует принять на себя обязательство о членстве Украины в НАТО на предстоящем ... саммите альянса в Вашингтоне", - говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
"Лучше думайте о другом". В НАТО резко ответили на требование Киева
2 июня, 08:00
По данным телеканала, обсуждения касаются формулировки о членстве Украины в альянсе. В частности, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
Высокопоставленный американский источник заявил CNN, что чиновники американской администрации не считают, что слово "необратимый" получит поддержку всех членов альянса, предполагая, что против такой формулировки может выступить Венгрия. При этом, по его словам, США близки к тому, чтобы договориться о финальной формулировке с членами альянса. Другой собеседник отметил, что некоторые члены НАТО неохотно используют данное слово, поскольку считают, что Украине еще предстоит провести все необходимые демократические реформы, а также реформы по борьбе с коррупцией, необходимые для членства в НАТО.
По словам европейского дипломата, "большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", когда дело заходит об определении конкретного пути Украины к членству в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
13 июня, 08:00
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВеликобританияЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
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