CNN узнал о разногласиях в НАТО по поводу формулировок о членстве Украины
CNN: формулировка о членстве Украины в НАТО вызвала разногласия в альянсе
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение о том, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в июле, при этом среди его членов существуют разногласия касательно формулировки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС.
"Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают насколько решительно следует принять на себя обязательство о членстве Украины в НАТО на предстоящем ... саммите альянса в Вашингтоне", - говорится в материале.
По данным телеканала, обсуждения касаются формулировки о членстве Украины в альянсе. В частности, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
Высокопоставленный американский источник заявил CNN, что чиновники американской администрации не считают, что слово "необратимый" получит поддержку всех членов альянса, предполагая, что против такой формулировки может выступить Венгрия. При этом, по его словам, США близки к тому, чтобы договориться о финальной формулировке с членами альянса. Другой собеседник отметил, что некоторые члены НАТО неохотно используют данное слово, поскольку считают, что Украине еще предстоит провести все необходимые демократические реформы, а также реформы по борьбе с коррупцией, необходимые для членства в НАТО.
По словам европейского дипломата, "большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", когда дело заходит об определении конкретного пути Украины к членству в НАТО.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.