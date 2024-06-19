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В Кузбассе нашли тело пропавшей школьницы - РИА Новости, 19.06.2024
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08:29 19.06.2024 (обновлено: 14:48 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/telo-1953859843.html
В Кузбассе нашли тело пропавшей школьницы
В Кузбассе нашли тело пропавшей школьницы - РИА Новости, 19.06.2024
В Кузбассе нашли тело пропавшей школьницы
Двенадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Кузбассе, нашли мертвой, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:29
2024-06-19T14:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Кузбассе, нашли мертвой, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале."В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки", — говорится в публикации.Школьница пропала накануне утром — около 10:00 вышла из дома и не вернулась. СК России возбудил уголовное дело об убийстве.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.Вскоре стало известно о задержании подозреваемого. В СК России рассказали, что это 49-летний местный житель, ранее судимый за убийство. В ближайшее время его доставят на допрос, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.
https://ria.ru/20240526/telo-1948467287.html
кемеровская область
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РИА Новости
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Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе
Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
В Кузбассе нашли тело пропавшей школьницы

СК: тело пропавшей в Кузбассе 12-летней школьницы нашли в колодце

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Кузбассе, нашли мертвой, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале.
«
"В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки", — говорится в публикации.
Школьница пропала накануне утром — около 10:00 вышла из дома и не вернулась. СК России возбудил уголовное дело об убийстве.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.
Вскоре стало известно о задержании подозреваемого. В СК России рассказали, что это 49-летний местный житель, ранее судимый за убийство. В ближайшее время его доставят на допрос, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская область
 
 
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