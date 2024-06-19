https://ria.ru/20240619/podozrevaemyy-1953873083.html

Задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе

Задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024

Задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе

Задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе, тело которой нашли в колодце, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:48

2024-06-19T09:48

2024-06-19T10:35

происшествия

кемеровская область

ирина волк

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе, тело которой нашли в колодце, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области сообщили, что тело пропавшей в Кузбассе 12-летней школьницы нашли в колодце у заброшенного здания в городе Топки. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Мои коллеги из полиции Кемеровской области... задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которая вчера была объявлена в розыск как без вести пропавшая", - написала она.Позже в Telegram-канале СК России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах произошедшего у руководителя регионального управления СК Александра Безукладникова. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и предъявлении обвинения.Кроме того, прокуратура Кемеровской области сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки. Организована проверка соблюдения требований законодательства органами системы профилактики, по ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240521/telo-1947496686.html

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кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, ирина волк