https://ria.ru/20240619/svechi-1954072914.html

В Москве арестовали мигранта, потушившего свечи в церкви

В Москве арестовали мигранта, потушившего свечи в церкви - РИА Новости, 19.06.2024

В Москве арестовали мигранта, потушившего свечи в церкви

Столичный суд заключил под стражу 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:32

2024-06-19T18:32

2024-06-19T18:32

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что уголовное дело завели на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Как позже сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы, злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Следствие также установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В московском главке МВД уточнили журналистам, что инцидент произошел в храме на Южнобутовской улице. "По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в совершении противоправных действиях в церкви на юго-западе Москвы, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Кроме того, расследование на контроле в столичной прокуратуре.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954072256.html

https://ria.ru/20240619/migrant-1954014381.html

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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)