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Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию

Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию - РИА Новости, 19.06.2024

Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию

Настоятель храма праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице, в котором накануне гражданин Таджикистана потушил свечи, готов оказывать содействие... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:28

2024-06-19T18:28

2024-06-19T18:28

религия

таджикистан

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религия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Настоятель храма праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице, в котором накануне гражданин Таджикистана потушил свечи, готов оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании, сказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что в отношении гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, завели уголовное дело."Необходимо дождаться окончания следственных действий и выяснения всех обстоятельств дела со стороны следственных органов. Настоятель храма (праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице – ред.) готов оказать содействие в расследовании инцидента", – сказал РИА Новости Волков.Следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Следствие будет просить суд об аресте мужчины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

таджикистан, россия, москва, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), религия