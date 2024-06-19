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Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию - РИА Новости, 19.06.2024
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Религия
 
18:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/svechi-1954072256.html
Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию
Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию - РИА Новости, 19.06.2024
Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию
Настоятель храма праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице, в котором накануне гражданин Таджикистана потушил свечи, готов оказывать содействие... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:28
2024-06-19T18:28
религия
таджикистан
россия
москва
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
религия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Настоятель храма праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице, в котором накануне гражданин Таджикистана потушил свечи, готов оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании, сказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что в отношении гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, завели уголовное дело."Необходимо дождаться окончания следственных действий и выяснения всех обстоятельств дела со стороны следственных органов. Настоятель храма (праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице – ред.) готов оказать содействие в расследовании инцидента", – сказал РИА Новости Волков.Следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Следствие будет просить суд об аресте мужчины.
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таджикистан, россия, москва, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), религия
Религия, Таджикистан, Россия, Москва, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Настоятель храма, где были потушены свечи, поможет следствию

Настоятель храма, где гражданин Таджикистана погасил свечи, поможет следствию

© Фото : Instagram/hram_ushakovaХрам святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Instagram/hram_ushakova
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Настоятель храма праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице, в котором накануне гражданин Таджикистана потушил свечи, готов оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании, сказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что в отношении гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, завели уголовное дело.
"Необходимо дождаться окончания следственных действий и выяснения всех обстоятельств дела со стороны следственных органов. Настоятель храма (праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице – ред.) готов оказать содействие в расследовании инцидента", – сказал РИА Новости Волков.
Следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Следствие будет просить суд об аресте мужчины.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
Вчера, 15:49
 
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