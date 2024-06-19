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Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме - РИА Новости, 19.06.2024
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15:24 19.06.2024 (обновлено: 15:25 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме - РИА Новости, 19.06.2024
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме
Представители духовных управлений мусульман России осудили выходку мигранта, затушившего свечи в православном храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:24
2024-06-19T15:25
россия
москва
таджикистан
ильдар аляутдинов
исмаил бердиев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России осудили выходку мигранта, затушившего свечи в православном храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в умме (мусульманском сообществе) ждет нарушителя. Как сообщал СК РФ, 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих" потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, "после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Этот нехороший гражданин не имеет права называться мусульманином. Такое правоверный не сделает. А этот сделал. Стыд, позор и презрение – вот что ему мы можем сказать от всей многонациональной общины России. Меры против такого гражданина должны быть самые суровые, в том числе по закону нашей страны. Я бы предложил пожизненную депортацию его и его семьи, так похабно "воспитавшего" свое неумное чадо. А если у него гражданство РФ, то нужно лишить этой чести", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. По словам зампреда Духовного управления мусульман РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, этот случай вызывает у мусульман негодование и возмущение. "Такие действия мог совершить только человек, который далек от понимания сути религии и находится в духовном упадке. В Коране сказано: "Верующие! Не оскорбляйте тех (богов), к которым взывают люди помимо Аллаха". Следовательно, верующий – это тот человек, рядом с которым окружающие, в том числе приверженцы других религий и взглядов, чувствуют себя в безопасности и спокойствии", - сказал Аляутдинов. Муфтий отметил, что истинный верующий не посягает на честь, имущество, достоинство и чувства других людей. "Его вера проявляется в уважительном отношении к окружающим, в добрых делах и поступках. Если же человек нарушает права других, что является в том числе нарушением закона, то он должен понести соответствующее наказание", - подчеркнул муфтий. Руководитель мусульманской общины "Милость" в Бутово Марат Алимов также осудил действия мигранта. "Во время проповедей мы подчеркиваем об уважительном отношении к представителям других верований. Но факт остается фактом. Мы признаем, что умма недоработала с мигрантом. Это урок для нас", - сказал муфтий Алимов.
https://ria.ru/20240619/istochnik-1953989429.html
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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных
В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
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россия, москва, таджикистан, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Таджикистан, Ильдар Аляутдинов, Исмаил Бердиев, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме

Муфтии назвали выходку мигранта, затушившего свечи в храме в Бутово, позором

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России осудили выходку мигранта, затушившего свечи в православном храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в умме (мусульманском сообществе) ждет нарушителя.
Как сообщал СК РФ, 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих" потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, "после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело.
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"Этот нехороший гражданин не имеет права называться мусульманином. Такое правоверный не сделает. А этот сделал. Стыд, позор и презрение – вот что ему мы можем сказать от всей многонациональной общины России. Меры против такого гражданина должны быть самые суровые, в том числе по закону нашей страны. Я бы предложил пожизненную депортацию его и его семьи, так похабно "воспитавшего" свое неумное чадо. А если у него гражданство РФ, то нужно лишить этой чести", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
По словам зампреда Духовного управления мусульман РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, этот случай вызывает у мусульман негодование и возмущение.
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"Такие действия мог совершить только человек, который далек от понимания сути религии и находится в духовном упадке. В Коране сказано: "Верующие! Не оскорбляйте тех (богов), к которым взывают люди помимо Аллаха". Следовательно, верующий – это тот человек, рядом с которым окружающие, в том числе приверженцы других религий и взглядов, чувствуют себя в безопасности и спокойствии", - сказал Аляутдинов.
Муфтий отметил, что истинный верующий не посягает на честь, имущество, достоинство и чувства других людей. "Его вера проявляется в уважительном отношении к окружающим, в добрых делах и поступках. Если же человек нарушает права других, что является в том числе нарушением закона, то он должен понести соответствующее наказание", - подчеркнул муфтий.
Руководитель мусульманской общины "Милость" в Бутово Марат Алимов также осудил действия мигранта. "Во время проповедей мы подчеркиваем об уважительном отношении к представителям других верований. Но факт остается фактом. Мы признаем, что умма недоработала с мигрантом. Это урок для нас", - сказал муфтий Алимов.
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РоссияМоскваТаджикистанИльдар АляутдиновИсмаил БердиевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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