https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html

Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме

Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме - РИА Новости, 19.06.2024

Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме

Представители духовных управлений мусульман России осудили выходку мигранта, затушившего свечи в православном храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:24

2024-06-19T15:24

2024-06-19T15:25

россия

москва

таджикистан

ильдар аляутдинов

исмаил бердиев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России осудили выходку мигранта, затушившего свечи в православном храме в Бутово, и рассказали, какое наказание в умме (мусульманском сообществе) ждет нарушителя. Как сообщал СК РФ, 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих" потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, "после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Этот нехороший гражданин не имеет права называться мусульманином. Такое правоверный не сделает. А этот сделал. Стыд, позор и презрение – вот что ему мы можем сказать от всей многонациональной общины России. Меры против такого гражданина должны быть самые суровые, в том числе по закону нашей страны. Я бы предложил пожизненную депортацию его и его семьи, так похабно "воспитавшего" свое неумное чадо. А если у него гражданство РФ, то нужно лишить этой чести", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. По словам зампреда Духовного управления мусульман РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, этот случай вызывает у мусульман негодование и возмущение. "Такие действия мог совершить только человек, который далек от понимания сути религии и находится в духовном упадке. В Коране сказано: "Верующие! Не оскорбляйте тех (богов), к которым взывают люди помимо Аллаха". Следовательно, верующий – это тот человек, рядом с которым окружающие, в том числе приверженцы других религий и взглядов, чувствуют себя в безопасности и спокойствии", - сказал Аляутдинов. Муфтий отметил, что истинный верующий не посягает на честь, имущество, достоинство и чувства других людей. "Его вера проявляется в уважительном отношении к окружающим, в добрых делах и поступках. Если же человек нарушает права других, что является в том числе нарушением закона, то он должен понести соответствующее наказание", - подчеркнул муфтий. Руководитель мусульманской общины "Милость" в Бутово Марат Алимов также осудил действия мигранта. "Во время проповедей мы подчеркиваем об уважительном отношении к представителям других верований. Но факт остается фактом. Мы признаем, что умма недоработала с мигрантом. Это урок для нас", - сказал муфтий Алимов.

https://ria.ru/20240619/istochnik-1953989429.html

https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html

https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html

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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 2024-06-19T15:24 true PT0M10S

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россия, москва, таджикистан, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия