https://ria.ru/20240619/sadykov-1953903131.html

Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста

Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста - РИА Новости, 19.06.2024

Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев по нападению на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, накануне... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:22

2024-06-19T11:22

2024-06-19T16:52

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киев

казахстан

украина

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 19 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев по нападению на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, накануне неизвестные обстреляли его автомобиль в украинской столице, сообщает в среду пресс-служба президента. "Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Глава государства отметил, что Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона и именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление в отношении Садыкова в Киеве. Украинские СМИ во вторник сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

https://ria.ru/20240331/kuzminov-1936965186.html

киев

казахстан

украина

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в мире, киев, казахстан, украина, касым-жомарт токаев