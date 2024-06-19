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Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста - РИА Новости, 19.06.2024
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11:22 19.06.2024 (обновлено: 16:52 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sadykov-1953903131.html
Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста
Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста - РИА Новости, 19.06.2024
Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев по нападению на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, накануне... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:22
2024-06-19T16:52
в мире
киев
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украина
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АЛМА-АТА, 19 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев по нападению на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, накануне неизвестные обстреляли его автомобиль в украинской столице, сообщает в среду пресс-служба президента. "Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Глава государства отметил, что Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона и именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление в отношении Садыкова в Киеве. Украинские СМИ во вторник сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
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в мире, киев, казахстан, украина, касым-жомарт токаев
В мире, Киев, Казахстан, Украина, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан направит запросы на Украину после нападения на журналиста

Токаев поручил направить запросы из-за нападения на журналиста Садыкова

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев по нападению на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, накануне неизвестные обстреляли его автомобиль в украинской столице, сообщает в среду пресс-служба президента.
«
"Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
Глава государства отметил, что Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона и именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление в отношении Садыкова в Киеве.
Украинские СМИ во вторник сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
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В миреКиевКазахстанУкраинаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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