https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954012525.html

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - РИА Новости, 19.06.2024

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

2024-06-19T15:39

в мире

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

сергей рябков

брикс

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС. По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954011272.html

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954010539.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), сергей рябков, брикс