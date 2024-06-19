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Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - РИА Новости, 19.06.2024
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15:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954012525.html
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом - РИА Новости, 19.06.2024
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:39
2024-06-19T15:39
в мире
саудовская аравия
россия
эр-рияд (город)
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС. По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954011272.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), сергей рябков, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Эр-Рияд (город), Сергей Рябков, БРИКС
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом

Замглавы МИД Рябков: Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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В миреСаудовская АравияРоссияЭр-Рияд (город)Сергей РябковБРИКС
 
 
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