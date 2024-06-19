https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954011272.html

Рябков назвал БРИКС площадкой для работы заинтересованных стран

Рябков назвал БРИКС площадкой для работы заинтересованных стран - РИА Новости, 19.06.2024

Рябков назвал БРИКС площадкой для работы заинтересованных стран

БРИКС не является геополитическим противовесом Западу, это не "дубина", и тем более не формат, где нет места западным странам, объединение представляет собой... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:37

2024-06-19T15:37

2024-06-19T20:40

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. БРИКС не является геополитическим противовесом Западу, это не "дубина", и тем более не формат, где нет места западным странам, объединение представляет собой площадку для совместной работы заинтересованных сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Геополитически БРИКС - это не контр-баланс, не противовес Западу. Мы не хотим, чтобы тиражировались представления о БРИКС как о некой "дубине" или "катке", что формирует новую площадку, где все против Запада. Совершенно нет", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он добавил, что Запад в будущем все равно останется геополитической реальностью."Для всех БРИКСовцев это прежде всего площадка, где мы работаем между собой и с теми, кто в этом заинтересован", - подчеркнул Рябков.Замминистра также добавил, что одним из критериев партнерства с БРИКС "должно быть абсолютное и безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС".Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954010539.html

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954012525.html

https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954010539.html

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брикс, сергей рябков, россия, бразилия, индия, в мире