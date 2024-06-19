https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

Договор с КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии, заявил Путин

Договор с КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Договор с КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии, заявил Путин

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии, сообщил Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:10

2024-06-19T12:10

2024-06-19T13:26

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне."Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — сказал президент.Российский лидер в этом контексте обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории."Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", — подчеркнул Путин.Объективную и взвешенную позицию северокорейского руководства по украинскому кризису он назвал подтверждением суверенного курса страны.Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не приемлют шантажа, продолжил Путин.Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере."Этот мощный договор представляет собой <...> не что иное, как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", — добавил лидер КНДР.Российская и корейская делегации, присутствующие на церемонии подписания, встретили лидеров аплодисментами. Путин и Ким Чен Ын обменялись копиями документа, а затем вместе покинули зал.Переговоры продолжались более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет. Встреча проходит в государственной резиденции "Кымсусан".Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.

https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953932941.html

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Путин о взаимной помощи в случае агрессии Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. 2024-06-19T12:10 true PT0M12S

Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. 2024-06-19T12:10 true PT0M50S

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визит путина в кндр, россия, сша, владимир путин, ким чен ын