"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР
Владимир Путин провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.
Главный приоритет
Владимир Путин и Ким Чен Ын поддерживают регулярные контакты, не только телефонные, но и очные. Так, например, в сентябре прошлого года они встретились на космодроме "Восточный".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Обсуждали взаимодействие в космической отрасли, противостояние нелегитимным санкциям Запада и многое другое. Ким заверил, что для КНДР отношения с Россией — "самый первый приоритет", и пригласил Путина в Пхеньян.
Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель Алексей Криворучко, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министры природных ресурсов и экологии Александр Козлов, здравоохранения — Михаил Мурашко, транспорта — Роман Старовойт, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрий Борисов и Олег Белозеров, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".
Поддержали СВО
Вчера поздно вечером Ким встретил Путина у трапа самолета. Главы государств прошли по красной ковровой дорожке, их приветствовал почетный караул.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Церемония официальной встречи состоялась сегодня в полдень по местному времени на площади Ким Ир Сена. Поскольку визит государственный, прозвучали гимны обеих стран. Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали гостей из России, скандируя "Добро пожаловать, Путин!". Затем приступили к переговорам в расширенном составе.
Этот визит, отметил Ким, "подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития, и вместе с тем является великим историческим моментом".
"В КНДР осознают важность миссии и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражают полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты своего суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности", — продолжил он. В условиях меняющейся мировой ситуации Пхеньян намерен и дальше развивать стратегический диалог с Москвой.
Путин, в свою очередь, традиционно обратился к насыщенной истории двусторонних связей: в этом году — 75-летие заключения первого межгосударственного документа, Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
"Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. В 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков", — напомнил он.
Москва высоко оценивает "последовательную и неизменную поддержку [Пхеньяном] российской политики, в том числе на украинском направлении". "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации", — уточнил президент.
Документы и подарки
Переговоры в расширенном составе продолжались полтора часа, после чего глав государств оставили наедине. В программе была беседа на свежем воздухе, но из-за жары от этого отказались. С глазу на глаз общались больше двух часов.
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Затем подписали несколько документов. Главный — Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Путин одобрил текст заранее. До этого действовали договоры о дружбе и взаимопомощи (с 1961-го), о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (с 2000-го).
"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — пояснил Путин.
В соответствии с документом, наша страна не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР, также добавил президент.
Он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другой техники для нанесения ударов по российской территории.
"Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", — напомнил президент. В свою очередь, и Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику, а потому "не приемлют язык шантажа и диктата".
"Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — заверил Путин.
Ким, в свою очередь отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" Путина — "самого дорогого друга корейского народа".
Подписанием бумаг и совместными заявлениями дело не ограничилось: обменялись ценными подарками. Ким Чен Ын получил "Аурус", адмиральский кортик и чайный сервиз. Подарки Путину, сказал Ушаков, "связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов, все достаточно художественно", — уточнил он.
Истерическая реакция
Как и осенью 2023-го, встреча российского и корейских лидеров вызвала на Западе и у азиатских партнеров США нескрываемое раздражение. Южнокорейские СМИ, в частности, вынуждены признать: "отношения Севера и России — это больше чем союз".
От наблюдателей не ускользнуло и то, насколько масштабно все организовали. Северокорейская газета "Нодон синмун" накануне визита опубликовала статью Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". "Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", — напомнил президент.
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
"Он обозначил намерение свести на нет международные санкции, введенные против Севера и России, с помощью расчетов в рублях и права вето в ООН", — обеспокоилась южнокорейская газета "Тона ильбо".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в ответ на визит Путина в КНДР и сближение с Китаем Североатлантический альянс продолжит наращивать связи с Японией, Австралией и Южной Кореей.
В Москве другого и не ожидали. "Все, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а США называют это Индо-Тихоокеанским регионом, потому что им нужно переписать геополитические карты, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и НАТО в целом истерику", — прокомментировала реакцию Запада официальный представитель МИД России Мария Захарова.
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Теперь Путин направляется во Вьетнам, где также запланированы обстоятельные переговоры с заключением двусторонних соглашений.