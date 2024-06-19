https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР

"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР

Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:39

2024-06-19T12:39

2024-06-19T13:01

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с государственным визитом КНДР. Это вторая поездка Владимира Путина в Пхеньян за четверть века. Глава государства провел масштабные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.Главный приоритетВладимир Путин и Ким Чен Ын поддерживают регулярные контакты, не только телефонные, но и очные. Так, например, в сентябре прошлого года они встретились на космодроме "Восточный".Обсуждали взаимодействие в космической отрасли, противостояние нелегитимным санкциям Запада и многое другое. Ким заверил, что для КНДР отношения с Россией — "самый первый приоритет", и пригласил Путина в Пхеньян.Президент России прибыл в КНДР в сопровождении представительной делегации: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель Алексей Криворучко, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министры природных ресурсов и экологии Александр Козлов, здравоохранения — Михаил Мурашко, транспорта — Роман Старовойт, директора "Роскосмоса" и РЖД Юрий Борисов и Олег Белозеров, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Помощник президента Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что в повестке переговоров — "различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, сотрудничества на международной арене".Поддержали СВОВчера поздно вечером Ким встретил Путина у трапа самолета. Главы государств прошли по красной ковровой дорожке, их приветствовал почетный караул.Церемония официальной встречи состоялась сегодня в полдень по местному времени на площади Ким Ир Сена. Поскольку визит государственный, прозвучали гимны обеих стран. Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали гостей из России, скандируя "Добро пожаловать, Путин!". Затем приступили к переговорам в расширенном составе.Этот визит, отметил Ким, "подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития, и вместе с тем является великим историческим моментом"."В КНДР осознают важность миссии и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражают полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты своего суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности", — продолжил он. В условиях меняющейся мировой ситуации Пхеньян намерен и дальше развивать стратегический диалог с Москвой.Путин, в свою очередь, традиционно обратился к насыщенной истории двусторонних связей: в этом году — 75-летие заключения первого межгосударственного документа, Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве."Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. В 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков", — напомнил он.Москва высоко оценивает "последовательную и неизменную поддержку [Пхеньяном] российской политики, в том числе на украинском направлении". "Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации", — уточнил президент.Документы и подаркиПереговоры в расширенном составе продолжались полтора часа, после чего глав государств оставили наедине. В программе была беседа на свежем воздухе, но из-за жары от этого отказались. С глазу на глаз общались больше двух часов.Затем подписали несколько документов. Главный — Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Путин одобрил текст заранее. До этого действовали договоры о дружбе и взаимопомощи (с 1961-го), о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (с 2000-го)."Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — пояснил Путин.В соответствии с документом, наша страна не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР, также добавил президент.Он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другой техники для нанесения ударов по российской территории."Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", — напомнил президент. В свою очередь, и Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику, а потому "не приемлют язык шантажа и диктата"."Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — заверил Путин.Ким, в свою очередь отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" Путина — "самого дорогого друга корейского народа".Подписанием бумаг и совместными заявлениями дело не ограничилось: обменялись ценными подарками. Ким Чен Ын получил "Аурус", адмиральский кортик и чайный сервиз. Подарки Путину, сказал Ушаков, "связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов, все достаточно художественно", — уточнил он.Истерическая реакцияКак и осенью 2023-го, встреча российского и корейских лидеров вызвала на Западе и у азиатских партнеров США нескрываемое раздражение. Южнокорейские СМИ, в частности, вынуждены признать: "отношения Севера и России — это больше чем союз".От наблюдателей не ускользнуло и то, насколько масштабно все организовали. Северокорейская газета "Нодон синмун" накануне визита опубликовала статью Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". "Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", — напомнил президент."Он обозначил намерение свести на нет международные санкции, введенные против Севера и России, с помощью расчетов в рублях и права вето в ООН", — обеспокоилась южнокорейская газета "Тона ильбо".Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в ответ на визит Путина в КНДР и сближение с Китаем Североатлантический альянс продолжит наращивать связи с Японией, Австралией и Южной Кореей.В Москве другого и не ожидали. "Все, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а США называют это Индо-Тихоокеанским регионом, потому что им нужно переписать геополитические карты, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и НАТО в целом истерику", — прокомментировала реакцию Запада официальный представитель МИД России Мария Захарова.Теперь Путин направляется во Вьетнам, где также запланированы обстоятельные переговоры с заключением двусторонних соглашений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о развитии взаимоотношений с КНДР Путин о развитии взаимоотношений с КНДР 2024-06-19T12:39 true PT0M44S

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр