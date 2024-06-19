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Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
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07:21 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953853543.html
Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин
Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин
Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:21
2024-06-19T08:18
в мире
россия
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе."Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", - сказал Путин.
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин

Путин: Россия ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны КНДР

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
"Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", - сказал Путин.
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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