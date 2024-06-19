https://ria.ru/20240619/putin-1953853543.html

Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин

Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия ценит неизменную поддержку со стороны КНДР, заявил Путин

Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:21

2024-06-19T07:21

2024-06-19T08:18

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе."Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", - сказал Путин.

россия

кндр (северная корея)

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2024

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр