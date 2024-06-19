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Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.06.2024

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь

Гуманитарную посылку с предметами сантехники, маскировочными сетями, медицинскими препаратами и продуктами доставил в расположение боевого подразделения... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:04

2024-06-19T12:04

2024-06-19T12:04

надежные люди

брянск

константин васильев

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарную посылку с предметами сантехники, маскировочными сетями, медицинскими препаратами и продуктами доставил в расположение боевого подразделения группировки войск армии "Север" клирик храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "Отец Константин доставил в подразделение аккумуляторные батареи... универсальный рукомойник с подогревом воды, раковины и другую сантехническую арматуру, уставную форму для военнослужащих... строительные скобы для крепления бревен блиндажей, портативную мойку для техники и емкостей из под воды, маскировочные сети различных размеров, тару для сыпучих продуктов, средства от насекомых и клещей, большой спектр медицинских препаратов и материалов для оказания неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении. По данным епархии, приходы храмов Брянска для военнослужащих передали сало, варенье, мед, яйца, домашнюю выпечку, консервы, свежую зелень и большое разнообразие кондитерских изделий. В дар воинам вручили письма и детские поделки от учащихся средней образовательной школы №50 Брянска и кружка рукоделия "Храбрый портняжка". Кроме того, священник раздал всем желающим солдатские молитвословы и иконки. Как отмечается, на позиции отслужили водосвятный молебен с освящением военной техники и территории расположения личного состава. Иерей совершил для военнослужащих таинства исповеди и причастия, многие из бойцов исповедовались и причастились впервые. Несколько бойцов изъявили желание принять крещение. "Считаю большой честью находится рядом с вами, с лучшими сынами нашего Отечества", – с такими словами обратился к личному составу подразделения священник, поблагодарив военных за их героическое служение Родине. В свою очередь командиры и личный состав подразделения поблагодарили Брянскую епархию в лице митрополита Александра за духовное укрепление военнослужащих и за материальную помощь их подразделению.

https://ria.ru/20240618/gumpomosch-1953734079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брянск, константин васильев, сво, гуманитарная помощь