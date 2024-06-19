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Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.06.2024
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Надежные люди
 
12:04 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pomosch-1953916701.html
Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь
Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.06.2024
Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь
Гуманитарную посылку с предметами сантехники, маскировочными сетями, медицинскими препаратами и продуктами доставил в расположение боевого подразделения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:04
2024-06-19T12:04
надежные люди
брянск
константин васильев
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарную посылку с предметами сантехники, маскировочными сетями, медицинскими препаратами и продуктами доставил в расположение боевого подразделения группировки войск армии "Север" клирик храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "Отец Константин доставил в подразделение аккумуляторные батареи... универсальный рукомойник с подогревом воды, раковины и другую сантехническую арматуру, уставную форму для военнослужащих... строительные скобы для крепления бревен блиндажей, портативную мойку для техники и емкостей из под воды, маскировочные сети различных размеров, тару для сыпучих продуктов, средства от насекомых и клещей, большой спектр медицинских препаратов и материалов для оказания неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении. По данным епархии, приходы храмов Брянска для военнослужащих передали сало, варенье, мед, яйца, домашнюю выпечку, консервы, свежую зелень и большое разнообразие кондитерских изделий. В дар воинам вручили письма и детские поделки от учащихся средней образовательной школы №50 Брянска и кружка рукоделия "Храбрый портняжка". Кроме того, священник раздал всем желающим солдатские молитвословы и иконки. Как отмечается, на позиции отслужили водосвятный молебен с освящением военной техники и территории расположения личного состава. Иерей совершил для военнослужащих таинства исповеди и причастия, многие из бойцов исповедовались и причастились впервые. Несколько бойцов изъявили желание принять крещение. "Считаю большой честью находится рядом с вами, с лучшими сынами нашего Отечества", – с такими словами обратился к личному составу подразделения священник, поблагодарив военных за их героическое служение Родине. В свою очередь командиры и личный состав подразделения поблагодарили Брянскую епархию в лице митрополита Александра за духовное укрепление военнослужащих и за материальную помощь их подразделению.
https://ria.ru/20240618/gumpomosch-1953734079.html
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брянск, константин васильев, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Брянск, Константин Васильев, СВО, Гуманитарная помощь

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную помощь

© Фото : пресс-служба Брянской епархииГуманитарная посылка военнослужащим СВО от Брянской епархии
Гуманитарная посылка военнослужащим СВО от Брянской епархии - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Брянской епархии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарную посылку с предметами сантехники, маскировочными сетями, медицинскими препаратами и продуктами доставил в расположение боевого подразделения группировки войск армии "Север" клирик храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
"Отец Константин доставил в подразделение аккумуляторные батареи... универсальный рукомойник с подогревом воды, раковины и другую сантехническую арматуру, уставную форму для военнослужащих... строительные скобы для крепления бревен блиндажей, портативную мойку для техники и емкостей из под воды, маскировочные сети различных размеров, тару для сыпучих продуктов, средства от насекомых и клещей, большой спектр медицинских препаратов и материалов для оказания неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Брянской епархииПисьма и поделки бойцам СВО от детей школы №50 Брянска и кружка рукоделия
Письма и поделки бойцам СВО от детей школы №50 Брянска и кружка рукоделия - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Брянской епархии
Письма и поделки бойцам СВО от детей школы №50 Брянска и кружка рукоделия
По данным епархии, приходы храмов Брянска для военнослужащих передали сало, варенье, мед, яйца, домашнюю выпечку, консервы, свежую зелень и большое разнообразие кондитерских изделий. В дар воинам вручили письма и детские поделки от учащихся средней образовательной школы №50 Брянска и кружка рукоделия "Храбрый портняжка". Кроме того, священник раздал всем желающим солдатские молитвословы и иконки.
Как отмечается, на позиции отслужили водосвятный молебен с освящением военной техники и территории расположения личного состава. Иерей совершил для военнослужащих таинства исповеди и причастия, многие из бойцов исповедовались и причастились впервые. Несколько бойцов изъявили желание принять крещение.
Скриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
18 июня, 16:41
"Считаю большой честью находится рядом с вами, с лучшими сынами нашего Отечества", – с такими словами обратился к личному составу подразделения священник, поблагодарив военных за их героическое служение Родине. В свою очередь командиры и личный состав подразделения поблагодарили Брянскую епархию в лице митрополита Александра за духовное укрепление военнослужащих и за материальную помощь их подразделению.
 
Надежные людиБрянскКонстантин ВасильевСВОГуманитарная помощь
 
 
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