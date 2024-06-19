Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине
Экс-президент Польши Квасьневский: итог конфликта на Украине будет решен в США
© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Польши Александр Квасьневский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итог конфликта на Украине будет решен в США и зависит от результата ноябрьских выборов, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры поговорили с ним от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, беседа велась на русском языке.
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"Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке, потому что, по-моему, для всей этой обстановки самое главное — что будет в выборах в ноябре. <...> Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже, ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией. <…> Это наша борьба", — сказал Квасьневский.
По его словам, идеи Дональда Трампа о том, как завершить украинский конфликт мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина.
"Это обозначает, что самую высокую цену будет платить Украина. И это абсолютно страшно, принять этого нельзя, но что делать", — добавил Квасьневский.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг. В Кремле подчеркнули, что предложения о мире сделаны с учетом реалий на земле, а нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что дальше для украинцев она будет только ухудшаться.
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