Рейтинг@Mail.ru
Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 19.06.2024 (обновлено: 12:04 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/polsha-1953878311.html
Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине
Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине
Итог конфликта на Украине будет решен в США и зависит от результата ноябрьских выборов, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:08
2024-06-19T12:04
в мире
украина
сша
россия
александр квасьневский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842401971_0:22:2725:1555_1920x0_80_0_0_728d222bcb251c5499d9203e3199b832.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итог конфликта на Украине будет решен в США и зависит от результата ноябрьских выборов, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Пранкеры поговорили с ним от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, беседа велась на русском языке. &quot;Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке, потому что, по-моему, для всей этой обстановки самое главное — что будет в выборах в ноябре. &lt;...&gt; Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже, ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией. &lt;…&gt; Это наша борьба&quot;, — сказал Квасьневский.По его словам, идеи Дональда Трампа о том, как завершить украинский конфликт мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина. "Это обозначает, что самую высокую цену будет платить Украина. И это абсолютно страшно, принять этого нельзя, но что делать", — добавил Квасьневский.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг. В Кремле подчеркнули, что предложения о мире сделаны с учетом реалий на земле, а нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что дальше для украинцев она будет только ухудшаться.
https://ria.ru/20240605/shvab-1950586697.html
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842401971_0:3:2725:2047_1920x0_80_0_0_4163716a2c5dc222aeda608925ab0980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, александр квасьневский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Украина, США, Россия, Александр Квасьневский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине

Экс-президент Польши Квасьневский: итог конфликта на Украине будет решен в США

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Польши Александр Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итог конфликта на Украине будет решен в США и зависит от результата ноябрьских выборов, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры поговорили с ним от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, беседа велась на русском языке.
«

"Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке, потому что, по-моему, для всей этой обстановки самое главное — что будет в выборах в ноябре. <...> Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже, ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией. <…> Это наша борьба", — сказал Квасьневский.

По его словам, идеи Дональда Трампа о том, как завершить украинский конфликт мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина.
"Это обозначает, что самую высокую цену будет платить Украина. И это абсолютно страшно, принять этого нельзя, но что делать", — добавил Квасьневский.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно
5 июня, 10:33
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг. В Кремле подчеркнули, что предложения о мире сделаны с учетом реалий на земле, а нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что дальше для украинцев она будет только ухудшаться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияАлександр КвасьневскийВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала